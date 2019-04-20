video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 20 أبريل 2019 06:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ القليوبية: عملية التصويت تسير بانتظام بكل لجان المحافظة

السبت، 20 أبريل 2019 04:32 م
محافظ القليوبية: عملية التصويت تسير بانتظام بكل لجان المحافظة خلال الفيديو كونفرانس
القليوبية إبراهيم سالم -نيفين طه
إضافة تعليق
أجرى الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اتصالا بالفيديو كونفراس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، للاطمئنان على سير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالمحافظة.
 
 
 
وأكد المحافظ، للدكتور مصطفى مدبولى خلال اتصاله أن عملية التصويت تسير بانتظام بكل لجان المحافظة وأن نسبة الإقبال على التصويت تسير بشكل جيد جدا فى كافة مراكز المحافظة وأنه يتابع على أرض الواقع من خلال الجولات الميدانية نسب التصويت الفعلية.
 
 
 
وتابع محافظ القليوبية، أن عملية التصويت تسير بشكل طبيعى دون أية مشكلات، لافتًا إلى توفير المحافظة لكافة الإمكانيات لضمان سير عملية التصويت بسهولة ويسر.
 
 
وأشار، إلى أن جميع اللجان على مستوى المحافظة قد بدأت وفتحت أبوابها لاستقبال الناخبين في التاسعة تماماً بحضور رؤساء اللجان من القضاة والمشرفين على اللجان وسط تواجد أمني من قوات الجيش والشرطة لتأمين اللجان وعمليات التصويت، موضحاً أنه لم تحدث أى مشكلات من شأنها عرقلة العملية الانتخابية التى تسير بهدوء فى كافة أنحاء المحافظة.
 
 
 
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
 
 
 
والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
 
 
 
وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.
 
 
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. معلمو القاهرة ينظمون مسيرة للحث على المشاركة باستفتاء الدستور

التعديلات الدستورية

دستور 2019

دستور مصر

شارك

التعديلات الدستورية المقترحة

التعديلات الدستورية 2019

استفتاء الدستور 2019

الدستور الجديد

الدستور المصري

اخبار القليوبية




لا تفوتك
فيديو.. الرئيس عبد الفتاح السيسى يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

فيديو.. الرئيس عبد الفتاح السيسى يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

فيديو وصور.. رئيس الوزراء يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

فيديو وصور.. رئيس الوزراء يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

الشعب يقول كلمته.. احتشاد المواطنين أمام لجان الاستفتاء على تعديلات الدستور بالمحافظات.. كراسى متحركة لكبار السن.. مديريات الصحة ترفع حالة الطوارئ.. وغرف عمليات للمتابعة.. وأجواء آمنة بشمال سيناء..صور

الشعب يقول كلمته.. احتشاد المواطنين أمام لجان الاستفتاء على تعديلات الدستور بالمحافظات.. كراسى متحركة لكبار السن.. مديريات الصحة ترفع حالة الطوارئ.. وغرف عمليات للمتابعة.. وأجواء آمنة بشمال سيناء..صور

أخطر 7 أسئلة فى الأهلى.. هل يرحل لاسارتى وإقالة الجهاز المعاون.. متى يعتزل العواجيز.. هل يرفع الخطيب شعار "المذبحة هى الحل".. هل تستمر نغمة التراجع أمام المصرى.. أين لجنة الكرة.. وكيف تنتهى مأساة الهداف

أخطر 7 أسئلة فى الأهلى.. هل يرحل لاسارتى وإقالة الجهاز المعاون.. متى يعتزل العواجيز.. هل يرفع الخطيب شعار "المذبحة هى الحل".. هل تستمر نغمة التراجع أمام المصرى.. أين لجنة الكرة.. وكيف تنتهى مأساة الهداف

المنتخب يدرس خوض 3 وديات فى يونيو قبل أمم أفريقيا

المنتخب يدرس خوض 3 وديات فى يونيو قبل أمم أفريقيا

مديرك اتغير متقلقش.. 6 نصائح للتعامل مع رئيسك الجديد

مديرك اتغير متقلقش.. 6 نصائح للتعامل مع رئيسك الجديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة