محافظ القليوبية: عملية التصويت تسير بانتظام بكل لجان المحافظة

القليوبية إبراهيم سالم -نيفين طه

أجرى الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اتصالا بالفيديو كونفراس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، للاطمئنان على سير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالمحافظة.

وأكد المحافظ، للدكتور مصطفى مدبولى خلال اتصاله أن عملية التصويت تسير بانتظام بكل لجان المحافظة وأن نسبة الإقبال على التصويت تسير بشكل جيد جدا فى كافة مراكز المحافظة وأنه يتابع على أرض الواقع من خلال الجولات الميدانية نسب التصويت الفعلية.

وتابع محافظ القليوبية، أن عملية التصويت تسير بشكل طبيعى دون أية مشكلات، لافتًا إلى توفير المحافظة لكافة الإمكانيات لضمان سير عملية التصويت بسهولة ويسر.

وأشار، إلى أن جميع اللجان على مستوى المحافظة قد بدأت وفتحت أبوابها لاستقبال الناخبين في التاسعة تماماً بحضور رؤساء اللجان من القضاة والمشرفين على اللجان وسط تواجد أمني من قوات الجيش والشرطة لتأمين اللجان وعمليات التصويت، موضحاً أنه لم تحدث أى مشكلات من شأنها عرقلة العملية الانتخابية التى تسير بهدوء فى كافة أنحاء المحافظة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.