محافظ الإسكندرية: انتظام سير الاستفتاء فى المقار الانتخابية

الإسكندرية ـ جاكلين منير

ترأس الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، والمنعقدة منذ صباح اليوم، لمتابعة سير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019، مؤكدا علي استمرار انعقاد الغرفة بشكل دائم لحين الانتهاء من الاستفتاء، وذلك بحضور أحمد جمال، نائب المحافظ، واللواء أحمد بسيوني، سكرتير عام المحافظة، واللواء حمدي الحشاش، السكرتير العام المساعد ، والعقيد محمد محمد السيد، المستشار العسكري للمحافظة، وأعضاء غرفة العمليات الرئيسيّة بالمحافظة من الجهات المعنية المشاركة في الاستفتاء. وأوضح المحافظ، أن عدد المقرات الانتخابية بالمحافظة 415 مقرا إنتخابيا ، بـ 18 لجنة عامة،و746 لجنة فرعية، وإجمالي عدد الناخبين بالمحافظة 3 ملايين و966 ألفا و461 ناخبا ، مؤكدا على رفع حالة الاستنفار والاستعداد في جميع الجهات التنفيذية والأمنية خلال أيام الاستفتاء علي مستوى المحافظة، وشدد علي غرفة العمليات بسرعة استقبال كافة البلاغات من المواطنين ورصد أي مخالفات أو شكاوى خلال فترة الاستفتاء والإسراع فى حلها، مؤكدا على انتظام سير الاستفتاء في المقار الانتخابية.

وأكد المحافظ أن هناك متابعة لحظية لسير التصويت والاقتراع للاستفتاء على التعديلات الدستورية بالإسكندرية وعدة آليات للتدخل الفوري لحل أي مشكلة طارئة خاصة بالتنظيم وتجهيزات الإنتخابات، مشددا على استمرار انعقاد غرفة العمليات الرئيسية لحين الانتهاء من الانتخابات ، برئاسته ، وبحضور أحمد جمال، نائب المحافظ، واللواء أحمد بسيوني، سكرتير عام المحافظة، واللواء حمدي الحشاش، السكرتير العام المساعد ، والعقيد محمد محمد السيد، المستشار العسكري للمحافظة، وأعضاء غرفة العمليات الرئيسيّة بالمحافظة من الجهات المعنية المشاركة في الاستفتاء.