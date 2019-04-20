محافظو القليوبية وبورسعيد يدلون بأصواتهم فى الاستفتاء على تعديل الدستور

القليوبية إبراهيم سالم – نيفين طه - بورسعيد - محمد فرج

أدلي الدكتورعلاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، بصوته في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية ببنها بلجنة مدرسة ابن خلدون ببنها يرافقه عددا من قيادات القوات المسلحة والقيادات التنفيذية ومنهم طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم وحمدي سلامة رئيس مدينة بنها وعادل عطية مدير عام التعليم العام.

جاء ذلك عقب جولة المحافظ التفقدية بعدد من اللجان لتفقد سير عملية الاستفتاء، كما تفقد المحافظ أعمال غرفة العمليات الرئيسيّة بالمحافظة والمشكلة من كافة الجهات المختصة ، والتى بدأت انعقادها صباح اليوم لمتابعة الإنتهاء من تجهيزات الاستفتاء على الدستور والتى تبدا من اليوم السبت الموافق 20 ابريل وحتى الاثنين 22 ابريل 2019

كما قام اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، برفع علامة النصر، أثناء التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، فى لجنة المشير أحمد إسماعيل، قائلا: "إنه شرف لينا أن ندلى بصوتنا من أجل الإستقرار واستكمال التنمية وحياة أفضل لكل المصريين لان ما نشاهده عرس ديمقراطى". كما قام المحافظ، بمصافحة المشاركين في التصويت وممارسة حقهم الدستورى.

وكانت قد فتحت ، منذ قليل، لجان الانتخابات للاستفتاء على التعديلات الدستورية، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم، حيث بلغ عدد المقرات الانتخابية 546 لجنة و664 لجنة فرعية، تستعد لاستقبال 3016521 ناخب وناخبة على مستوى المحافظة.

وكان قد أكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، على رفع درجة الاستعداد بجميع أنحاء المحافظة استعداداً للاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام 20و21و22 ابريل الجارى ، والاطمئنان التام على تأمين كل اللجان الانتخابية بالتنسيق بين مديرية امن القليوبية والقوات المسلحة.

كما شدد المحافظ، على ضرورة انتشار سيارات الاسعاف على مستوى المحافظة فى محيط المقار واللجان الانتخابية وعلى محاور التحرك الرئيسية والفرعية لتأمين العملية الانتخابية، حيث تم توفير 104 سيارة اسعاف في 64 تمركز داخل المحافظة بالإضافة إلى رفع الطوارىء بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية والغاء الاجازات ومع توفير فصائل الدم ومشتقاته.

وأشار، إلى أنه سيتم توفير وسائل مواصلات بكل مدينة للتيسير على المواطنين فى الوصول الى لجان الاستفتاء بالمراكز والمدن والقرى والاستعدادات التامة بإسعاف ومستشفيات المحافظة مع دعوة جميع ابناء المحافظة إلى الادلاء برأيهم فى العرس الديمقراطى وضرورة الوعى بأهمية المشاركة ،

وناشد المحافظ المواطنين بالنزول والمشاركة في الإستفتاء، وظهور المحافظة بالمظهر المشرف، والمساهمة بقوة فى هذا العرس الديمقراطي، لتكون القليوبية من أولى المحافظات على مستوى الجمهورية فى نسب التصويت.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.