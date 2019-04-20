video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 20 أبريل 2019 01:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظو القليوبية وبورسعيد يدلون بأصواتهم فى الاستفتاء على تعديل الدستور

السبت، 20 أبريل 2019 12:53 م
محافظو القليوبية وبورسعيد يدلون بأصواتهم فى الاستفتاء على تعديل الدستور
القليوبية إبراهيم سالم – نيفين طه - بورسعيد - محمد فرج
إضافة تعليق
أدلي الدكتورعلاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، بصوته في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية ببنها بلجنة مدرسة ابن خلدون ببنها يرافقه عددا من قيادات القوات المسلحة والقيادات التنفيذية ومنهم طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم وحمدي سلامة رئيس مدينة بنها وعادل عطية مدير عام التعليم العام.
57244678_359696058225994_7479181797859786752_n
 
جاء ذلك عقب جولة المحافظ التفقدية بعدد من اللجان لتفقد سير عملية الاستفتاء، كما تفقد المحافظ أعمال غرفة العمليات الرئيسيّة بالمحافظة والمشكلة من كافة الجهات المختصة ، والتى بدأت انعقادها صباح اليوم لمتابعة الإنتهاء من تجهيزات الاستفتاء على الدستور والتى تبدا من اليوم السبت الموافق 20 ابريل وحتى الاثنين 22 ابريل 2019
 
كما قام اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، برفع علامة النصر، أثناء التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، فى لجنة المشير أحمد إسماعيل، قائلا: "إنه شرف لينا أن ندلى بصوتنا من أجل الإستقرار واستكمال التنمية وحياة أفضل لكل المصريين لان ما نشاهده عرس ديمقراطى". 
 
كما قام المحافظ، بمصافحة المشاركين في التصويت وممارسة حقهم الدستورى. 
 
وكانت قد فتحت ، منذ قليل، لجان الانتخابات للاستفتاء على التعديلات الدستورية، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم، حيث بلغ عدد المقرات الانتخابية 546 لجنة و664 لجنة فرعية، تستعد لاستقبال 3016521 ناخب وناخبة على مستوى المحافظة.
 
وكان قد أكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، على رفع درجة الاستعداد بجميع أنحاء المحافظة استعداداً للاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام 20و21و22 ابريل الجارى ، والاطمئنان التام على تأمين كل اللجان الانتخابية بالتنسيق بين مديرية امن القليوبية والقوات المسلحة.
 
كما شدد المحافظ، على ضرورة انتشار سيارات الاسعاف على مستوى المحافظة فى محيط المقار واللجان الانتخابية وعلى محاور التحرك الرئيسية والفرعية لتأمين العملية الانتخابية، حيث تم توفير 104 سيارة اسعاف في 64 تمركز داخل المحافظة بالإضافة إلى رفع الطوارىء بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية والغاء الاجازات ومع توفير فصائل الدم ومشتقاته.
 
WhatsApp-Image-2019-04-20-at-12.24.56-PM
 
وأشار، إلى أنه سيتم توفير وسائل مواصلات بكل مدينة للتيسير على المواطنين فى الوصول الى لجان الاستفتاء بالمراكز والمدن والقرى  والاستعدادات التامة بإسعاف ومستشفيات المحافظة مع دعوة جميع ابناء المحافظة إلى الادلاء برأيهم فى العرس الديمقراطى وضرورة الوعى بأهمية المشاركة ،
 
WhatsApp-Image-2019-04-20-at-12.25.07-PM
 
وناشد المحافظ المواطنين بالنزول والمشاركة في الإستفتاء، وظهور المحافظة بالمظهر المشرف، والمساهمة بقوة فى هذا العرس الديمقراطي، لتكون القليوبية من أولى المحافظات على مستوى الجمهورية فى نسب التصويت.
 
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
 
WhatsApp-Image-2019-04-20-at-12.25.03-PM
 
جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
 
 
WhatsApp-Image-2019-04-20-at-12.25.14-PM
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الغربية يدلى بصوته داخل لجنة المغتربين بشركة غزل المحلة

صور.. محافظ أسيوط: إقبال كثيف الناخبين بالاستفتاء على تعديلات الدستور

محافظ الدقهلية يتفقد عدد من اللجان لمتابعة سير التصويت على التعديلات الدستورية

محافظ القاهرة يتابع سير الاستفتاء على التعديلات الدستورية من غرفة عمليات المحافظة.. صور

محافظ الجيزة يتفقد لجنة الاستفتاء على الدستور فى فيصل

صور.. محافظ السويس يدلي بصوته علي تعديل الدستور بلجنة مدرسة محمد حافظ

التعديلات الدستورية

دستور 2019

دستور مصر

شارك

التعديلات الدستورية المقترحة

التعديلات الدستورية 2019

استفتاء الدستور 2019

الدستور الجديد

الدستور المصري

اخبار القليوبية




لا تفوتك
فيديو.. الرئيس عبد الفتاح السيسى يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

فيديو.. الرئيس عبد الفتاح السيسى يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

فيديو وصور.. رئيس الوزراء يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

فيديو وصور.. رئيس الوزراء يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

الشعب يقول كلمته.. احتشاد المواطنين أمام لجان الاستفتاء على تعديلات الدستور بالمحافظات.. كراسى متحركة لكبار السن.. مديريات الصحة ترفع حالة الطوارئ.. وغرف عمليات للمتابعة.. وأجواء آمنة بشمال سيناء..صور

الشعب يقول كلمته.. احتشاد المواطنين أمام لجان الاستفتاء على تعديلات الدستور بالمحافظات.. كراسى متحركة لكبار السن.. مديريات الصحة ترفع حالة الطوارئ.. وغرف عمليات للمتابعة.. وأجواء آمنة بشمال سيناء..صور

أخطر 7 أسئلة فى الأهلى.. هل يرحل لاسارتى وإقالة الجهاز المعاون.. متى يعتزل العواجيز.. هل يرفع الخطيب شعار "المذبحة هى الحل".. هل تستمر نغمة التراجع أمام المصرى.. أين لجنة الكرة.. وكيف تنتهى مأساة الهداف

أخطر 7 أسئلة فى الأهلى.. هل يرحل لاسارتى وإقالة الجهاز المعاون.. متى يعتزل العواجيز.. هل يرفع الخطيب شعار "المذبحة هى الحل".. هل تستمر نغمة التراجع أمام المصرى.. أين لجنة الكرة.. وكيف تنتهى مأساة الهداف

المنتخب يدرس خوض 3 وديات فى يونيو قبل أمم أفريقيا

المنتخب يدرس خوض 3 وديات فى يونيو قبل أمم أفريقيا

مديرك اتغير متقلقش.. 6 نصائح للتعامل مع رئيسك الجديد

مديرك اتغير متقلقش.. 6 نصائح للتعامل مع رئيسك الجديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة