video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 20 أبريل 2019 04:42 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مجلس الدولة يتابع سير الاستفتاء والأعضاء المشرفين بغرف العمليات

السبت، 20 أبريل 2019 04:00 ص
مجلس الدولة يتابع سير الاستفتاء والأعضاء المشرفين بغرف العمليات مجلس الدولة أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
إضافة تعليق

قال المستشار فؤاد عبد الفتاح، الأمين العام لمجلس الدولة، إن غرفة العمليات التى أنشأها المجلس ستبدأ عملها صباح اليوم، وبالتزامن مع فتح أبواب اللجان، لمتابعة سير عملية الاستفتاء.

وأوضح الأمين العام لمجلس الدولة أن غرفة العمليات تضم أقدم 10 مستشارين فى المجلس، ومهمتها تسيير الأعمال داخل المجلس أثناء الاستفتاء.

وأضاف عبد الفتاح أن اللجنة تعمل تحت إشراف وتوجيهات المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، وتتابع أيضا عمل مستشارى مجلس الدولة الذين يشرفون على الاستفتاء فى المحافظات، وتذليل أى مشكلات تواجه مستشارى المجلس أثناء متابعة سير عملية الاستفتاء .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مجلس الدولة غير مختص بتقنين ترخيص التوك توك..ولابد من تشريع لتنظيم الترخيص

بحث لنائب رئيس مجلس الدولة عن المشاركة بالاستفتاء على التعديلات الدستورية

مجلس الدولة

الاستفتاء

الدستور

الحوادث

غرفة عمليات




لا تفوتك
على عبد العال: دستور 2014 كتب فى فترة صعبة واستثنائية وكثير من نصوصه صيغت كرد الفعل

على عبد العال: دستور 2014 كتب فى فترة صعبة واستثنائية وكثير من نصوصه صيغت كرد الفعل

لاسارتى فى الأهلى بطل من ورق.. الخواجة بعبع أمام صغار الدورى وشاهد مشفش حاجة خارج الحدود.. أضاع هيبة أحفاد التتش بخماسية مذلة وودع دورى أبطال أفريقيا.. وتخصص فى السقوط بالمواجهات الكبرى على الصعيد المحلى

لاسارتى فى الأهلى بطل من ورق.. الخواجة بعبع أمام صغار الدورى وشاهد مشفش حاجة خارج الحدود.. أضاع هيبة أحفاد التتش بخماسية مذلة وودع دورى أبطال أفريقيا.. وتخصص فى السقوط بالمواجهات الكبرى على الصعيد المحلى

صحوة ألمانية فى مواجهة أنشطة الإخوان السرية.. كشف تمويل "الإغاثة الإسلامية" للجماعة الإرهابية يثير الرعب فى برلين.. سياسيون: "فضيحة" لاستخدام أموال دافعى الضرائب.. ومركز أبحاث أمريكى يوصى بالرجوع للإدعاء المصرى

صحوة ألمانية فى مواجهة أنشطة الإخوان السرية.. كشف تمويل "الإغاثة الإسلامية" للجماعة الإرهابية يثير الرعب فى برلين.. سياسيون: "فضيحة" لاستخدام أموال دافعى الضرائب.. ومركز أبحاث أمريكى يوصى بالرجوع للإدعاء المصرى

غرفة عمليات "الهجرة" تستجيب لـ 105 استفسارات من المصريين بالخارج عن التعديلات

غرفة عمليات "الهجرة" تستجيب لـ 105 استفسارات من المصريين بالخارج عن التعديلات

سفير مصر بإيطاليا: توافد المصريين بروما للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء.. صور

سفير مصر بإيطاليا: توافد المصريين بروما للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة