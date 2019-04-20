مجلس الدولة يتابع سير الاستفتاء والأعضاء المشرفين بغرف العمليات

كتب أحمد عبد الهادى

قال المستشار فؤاد عبد الفتاح، الأمين العام لمجلس الدولة، إن غرفة العمليات التى أنشأها المجلس ستبدأ عملها صباح اليوم، وبالتزامن مع فتح أبواب اللجان، لمتابعة سير عملية الاستفتاء.

وأوضح الأمين العام لمجلس الدولة أن غرفة العمليات تضم أقدم 10 مستشارين فى المجلس، ومهمتها تسيير الأعمال داخل المجلس أثناء الاستفتاء.

وأضاف عبد الفتاح أن اللجنة تعمل تحت إشراف وتوجيهات المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، وتتابع أيضا عمل مستشارى مجلس الدولة الذين يشرفون على الاستفتاء فى المحافظات، وتذليل أى مشكلات تواجه مستشارى المجلس أثناء متابعة سير عملية الاستفتاء .