مجلس إدارة اتحاد المستثمرين يجتمع لمناقشة زيادة الاشتراك إلى 6 آلاف جنيه

كتب هانى الحوتى

قال الدكتور محمد خميس شعبان الأمين العام للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن مجلس إدارة الاتحاد سيعقد اجتماعاً يوم الثلاثاء المقبل، لوضع أجندة الموضوعات التى سيتم نظرها فى الجمعية العامة العادية وغير العادية للاتحاد خلال شهر مايو المقبل، والتى ستتضمن زيادة الاشتراك السنوى من 3 آلاف إلى 6 آلاف جنيه.

وفى سياق متصل دعا مجلس إدارة جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، أعضائه للمشاركة باجتماع الجمعية العامة العادية يوم الثلاثاء الموافق 23 إبريل الجارى، وذلك لمناقشة عرض الميزانية العامة والحساب الختامى لعام 2018، وتقرير مراقب الحسابات، وإبراء ذمة مجلس الإدارة، وعرض الموازنة التقديرية لعام 2018.

كما يناقش الاجتماع، تعيين مراقب الحسابات لعام 2019 وتحديد أتعابه، وعرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الجمعية عام 2018.