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مجلة إيطالية: التعديلات الدستورية تعزز جهود السيسي لمكافحة التطرف والإرهاب

السبت، 20 أبريل 2019 02:10 م
مجلة إيطالية: التعديلات الدستورية تعزز جهود السيسي لمكافحة التطرف والإرهاب جانب من المشاركة فى التعديلات الدستورية
كتبت فاطمة شوقى
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قالت مجلة "أفريقا" الإيطالية إن التعديلات الدستورية التى أقرها البرلمان المصرى، والتى يتم الاستفتاء عليها فى داخل مصر وخارجها، لها العديد من التأثيرات الإيجابية على جوانب الحياة السياسية فى مصر، مشيرة إلى أنها ستسمح للرئيس عبد الفتاح السيسى بمكافحة التطرف والإرهاب على نطاق واسع وبقوة أكبر.

 

وأوضحت المجلة، أن تلك التعديلات الدستورية تضمن استمرار السيسى فى نجاحه المرتبط بالانتعاش الاقتصادى، وهذا سيؤدى إلى المزيد من الاستقرار للبلاد.

 

وأشارت المجلة، إلى أن التعديلات الدستورية أيضا تجعل نسبة 25% من البرلمان القادم للمرأة، مما يعد نجاح واستحقاق مستحق للمرأة المصرية.

 

وافتتحت صناديق الاقتراع أبوابها اليوم أمام المصريين للإدلاء بأصواتهم للاستفتاء على تعديلات دستورية تسمح للسيسى بالبقاء فى السلطة لولايتين متتاليتين حتى عام 2030.

 

وكان البرلمان المصرى صوت بأغلبية ساحقة (531 نائبا من أصل 554)، الثلاثاء الماضى، على التعديلات التى شملت تمديد فترة الرئاسة من 4 سنوات إلى 6 وتشكيل غرفة جديدة للبرلمان تسمى "مجلس الشيوخ" يجرى انتخاب أعضائها.


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