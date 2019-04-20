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متطوعون ينقلون المواطنين إلى منازلهم مجانا بعد مشاركتهم بالاستفتاء

السبت، 20 أبريل 2019 07:00 م
متطوعون ينقلون المواطنين إلى منازلهم مجانا بعد مشاركتهم بالاستفتاء متطوعون ينقلون المواطنين إلى منازلهم مجانا
رامى محيى الدين
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فى اليوم الأول من الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019 بالداخل تطوع بعض المواطنين بتوفير سيارات ميكروباص لنقل الأهالى من منازلهم إلى مقرات اللجان ثم العودة بهم مرة أخرى بعد انتهاء مشاركتهم بالاستفتاء، وعلقوا لافتة على السيارات مكتوب عليها خدمة نقل المواطنين ليعلم الأهالى أنها بالمجان.
 
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يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
 
ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
 
ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.

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