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مئات المواطنين أمام لجنة حدائق الأهرام للمشاركة بالاستفتاء

السبت، 20 أبريل 2019 12:48 م
مئات المواطنين أمام لجنة حدائق الأهرام للمشاركة بالاستفتاء المواطنين أمام لجان الاستفتاء
كتب أحمد عبد الهادى
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شهدت مدرسة الأهرام الثانوية التجارية بحدائق الأهرام توافد عدد كبير من المواطنين على اللجان الانتخابية، للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019.
 
 
وانطلقت عملية تصويت المصريين بالداخل فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، اليوم السبت وتستمر حتى الاثنين المقبل، عبر الاقتراع السرى المباشر، ويحق التصويت لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.
 
وتستقبل اللجان الانتخابية بربوع المحافظات، الناخبين، اليوم السبت، والتي تصل لـ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، ومن المقرر أن تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
 
 
 
 

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

زائر

العالم يشهد الان عظمه شعب مصر العظيم

تحيه لكل مشارك بنعم او لا فى الاستفتاء وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر

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