ليلى 4 أشهر أصغر طفلة تشارك فى الاستفتاء على الدستور فى 15 مايو

كتب حسام الشقويرى

أكدت شيماء محمد أنها رغبت كثيرا فى اصطحاب ابنتها صاحبة الـ4 أشهر إلى لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمدينة 15 مايو، لتكون شاهدة على المرحلة الحالية من الاستقرار التى تشهدها مصر.





وأضافت، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنها تعلم مدى أهمية المشاركة فى الإدلاء بصوتها والتصويت بنعم على التعديلات التى تضمن استمرار التطوير وإنجازات المشروعات فى كافة المجالات ولفتت أن التعديلات الدستورية الجديدة اهتمت كثيرا بحقوق المرأة وزيادة نسبة تواجدها فى البرلمان .

كما دعت شيماء كل سيدات مصر إلى التوجه لمقر اللجان للإدلاء بصوتهن، وقالت لأول مرة أشعر أنه يوجد اهتمام كبير بدور المرأة فى المجتمع وهأبقى مطمئنة على مستقبل بنتى.