لليوم الثانى.. المصريون فى استراليا يواصلون التصويت بالاستفتاء على الدستور

كتب- هاشم الفخرانى

بدأ منذ قليل وفى تمام الساعة التاسعة بتوقيت العاصمة الاسترالية كانبرا الواحدة صباحا بتوقيت القاهرة ، اليوم الثانى للتصويت على الاستفتاء على الدستور الذى اقره البرلمان الثلاثاء الماضى .

وشهد اليوم الأول من الاستفتاء اقبالأ على التصويت، ومن المتوقع تزايد أعداد المصوتين ولاسيما أن يومى السبت والأحد أجازة رسمية فى أنحاء استراليا.

وتجرى عملية التصويت في (140) مقرًا انتخابيًا في (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية في الخارج، حيث أنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت في الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لدولة الاعتماد.

ووفقًا للضوابط التى أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لكل مواطن مصري متواجد في الخارج التصويت في الاستفتاء على أن يحمل معه أصل جواز السفر المميكن السارى أو أصل بطاقة الرقم القومي سواء أكانت سارية أم لا.