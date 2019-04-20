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"قمر شعبان بدرا" يزين سماء مصر والوطن العربى وينهى قطع نصف مداره حول الأرض

السبت، 20 أبريل 2019 04:00 ص
"قمر شعبان بدرا" يزين سماء مصر والوطن العربى وينهى قطع نصف مداره حول الأرض معهد الفلك
كتب محمود راغب
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يزين سماء مصر والمنطقة العربية الآن القمر البدر لهذا الشهر وهو وقت مثالى للتصوير الفوتوغرافى.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها،  أن القمر يكون بذلك قطع نصف مدارة حول الأرض، وهو ثانى قمر بدر بعد حدوث الاعتدال الربيعى هذا العام، وسيظل مشاهدا طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق شمس اليوم السبت.

ويعتبر هذا التوقيت من الشهر مثاليا لرؤية الفوهات المشعة على سطح القمر من خلال المنظار أو تلسكوب صغير خلافا لبقية التضاريس التى تبدو مسطحة، نتيجة لوقوع كامل القمر فى نور الشمس، تلك الفوهات المشعة عبارة عن رواسب لمواد عاكسة ساطعة تمتد من مركز الفوهات نحو الخارج لمئات الكيلومترات، ويعتقد بأن تلك الفوهات حديثة التكوين وتعتبر فوهه "تيخو" أكثر الفوهات إشعاعا.

وخلال الليالى المقبلة سوف يشرق القمر متأخرا بحوالى الساعة كل يوم، وخلال بضعة أيام سيكون مشاهدا فقط فى سماء الفجر والصباح الباكر، وفى ذلك الوقت يصل إلى مرحلة التربيع الأخير بعد أسبوع من وقوعه فى مرحلة البدر المكتمل.


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