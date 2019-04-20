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السبت، 20 أبريل 2019 12:18 ص
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قادة الديمقراطيين فى الكونجرس يرفضون اقتراح وزير العدل لحجب أجزاء من تقرير مولر

السبت، 20 أبريل 2019 12:00 ص
قادة الديمقراطيين فى الكونجرس يرفضون اقتراح وزير العدل لحجب أجزاء من تقرير مولر ترامب و مولر
رويترز
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رفضت قيادات الحزب الديمقراطي في الكونجرس الأمريكي اليوم الجمعة اقتراحا من وزير العدل وليام بار للسماح لهم بالاطلاع على نسخة أقل اختصارا من تقرير المحقق الخاص روبرت مولر الذي تولى التحقيق في التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأخيرة.

 

وكرر ستة من النواب الديمقراطيين بقيادة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في خطاب يحمل تاريخ اليوم مطالبتهم لبار بإتاحة تقرير مولر للكونجرس كاملا دون أي اختصار أو حجب. لكنهم قالوا إنهم على استعداد لمناقشة الأمر مع وزارة العدل لتوفيق الآراء بين الجانبين.

 


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