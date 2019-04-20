فيديو وصور.. الأقصر تختتم ليالى مولد القطب الصوفى الإمام أبوالحجاج الأقصرى.. المحافظ ومدير الأمن ورجال الأزهر والأوقاف والكنيسة يحضرون الحفل.. ورجال الدين: التصوف أبرز أخلاق الرسول ويجب الاقتداء به

الأقصر – أحمد مرعى

عميد عائلة الحجاجية: يجب علينا التحلى بالأخلاق وإعادة الأقصر لجمالها

والمحافظ يهنئ الأهالى بالمولد ويؤكد على تطوير المسجد والميدان

وسط أجواء روحانية وتوافد الآلاف من أبناء محافظة الأقصر والمحافظات المجاورة، احتفلت الأسرة الحجاجية بالليلة الختامية لمولد القطب الصوفى العارف بالله الإمام أبوالحجاج الأقصرى، بحضور كل من المستشار مصطفى محمد ألهم محافظ الأقصر، واللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، وقيادات المحافظة ومديرية الأمن ورجال الأزهر والأوقاف والكنيسة، حيث سيتم تنظيم سرادقات الذكر والعشاء والمديح، لحضور الليلة الكبرى للمولد.

وخلال الاحتفالية هنأ المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر المواطنين بمولد القطب الكبير مؤكداً أن هذا اليوم يعد عيداً لأبناء المحافظة، وعاهد المواطنين على بذل المزيد من الجهد فى سبيل تنمية كافة جوانب الحياة بمحافظة الأقصر، والعمل على تطوير مسجد الإمام أبوالحجاج والميدان لخدمة ضيوف الأقصر.

وأضاف محافظ الأقصر – فى كلمته – بالحفل الختامى أن الإمام أبوالحجاج الأقصرى كان عالما فى عصره فقد أقام مدرسة كبيرة فى التصوف والزهد فى الدنيا وطلب العلم، ومسجده أصبح شاهداً على 3 عصور هى العصور الفرعونية والقبطية والإسلامية، وكانت من أبرز كلماته أن المسلم الذى عرف حقيقة الإسلام لايكذب وإن المسلم الذى عرف حقيقة الإسلام لا يؤذى جاره ولا يضر أحداً ويصون لسانه عن كل الضرر.

فيما تحدث الدكتور أحمد شمس الدين الحجاجى عميد عائلة الحجاجية بالأقصر، أنه فى كل عام خلال المولد يعيش أجمل لحظة بحياته فى رحاب جده الإمام أبوالحجاج الأقصرى قطب الأقطاب وسيد الأولياء، مؤكداً على أن مدينة الأقصر هى مركز الوجود وتلك حقيقة كان يدركها اهل مصر فى الحضارة الفرعونية القديمة فكانت مقراً لحكم مصر قديماً، مناشداً أهالى الأقصر بالتحلى بالأخلاق الرفيعة المتميزة، مؤكداً أنه إنتشرت مؤخراً مشكلات بين الأهالى فى شمال وجنوب الأقصر وهذا أمر لم تكن الأقصر عليه مطالباً الجميع بالمحبة والقدوة بجدهم الشيخ أبوالحجاج والابتعاد عن الأزمات والمشكلات.

ووجه عميد العائلة الحجاجية بالأقصر، الشكر لمحافظ الأقصر على دعمه الاحتفالات ودوره الذى قام به فى تنظيم المولد، مؤكداً أنه يعلم أن المحافظ سيعيد بناء الأقصر الجديدة لتكون منارة العالم السياحية والأثرية، وشكر مدير الأمن على دوره فى تأمين الإحتفالات وكذلك الحفاظ على أمن الأقصر.

وقال إيهاب صبرى الحجاجى أحد أبناء الأسرة الحجاجية، إن الاحتفالات إنطلقت فى السابع من شهر شعبان وتنتهى ظهر اليوم السبت، بخروج موكب الاحتفال المسمى بـ"الدورة"، ويخرج الموكب من مسجد سيدى أبو الحجاج عقب صلاة الظهر، ويشارك فيه جميع ابناء الاقصر والمحافظات الأخرى، مؤكداً على أنه يتقدم موكب الدورة أبناء العائلة الحجاجية متشحين بالزى الابيض ومن خلفهم مجموعة من الجمال محملة بالهودج الذى يزين ظهورهم، ثم مجموعة من الخيول والسيارات اضافة إلى الآلاف التى تترجل سيرا على الأقدام، ويطوف الموكب الشوارع الرئيسية ثم يعود إلى حيث بدأ.

ويشمل مولد سيدى أبو الحجاج الأقصرى احتفالات تحمل طابعا وعادات تراثية، تشمل خروج الأطفال والشباب والفتيات والسيدات لشراء الحلوى والتنزه فى ساحة ميدان أبو الحجاج أمام الضريح، ويتمتعون بامتطاء الخيول والجمال التى تتجمع للخروج فى "دورة أبو الحجاج" التى تجوب أنحاء المدينة بأكملها، ويخرج فيها المشاركون إلى شوارع الأقصر يذكرون الله وينشدون الأناشيد الدينية ويرتلون القرآن ويلعبون لعبة التحطيب والرقص بالعصا والرقص بالخيل، وينتهى الاحتفال بركوب الجمال التى تحمل توابيت من القماش المزركش تحمل هودجاً للإمام أبو الحجاج الأقصرى.