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فيديو.. وزير التعليم العالى يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات

السبت، 20 أبريل 2019 11:14 ص
فيديو.. وزير التعليم العالى يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات وزير التعليم العالى خلال المشاركة فى الاستفتاء
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أدلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بمركز شباب التجمع الأول لجنة 4.

ويقوم المصريون بالداخل الآن بالتصويت على التعديلات الدستورية، التى انطلقت صباح اليوم السبت 20 إبريل وتستمر حتى الإثنين 22 إبريل، وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، التى دعت المواطنين المصريين للاستفتاء على التعديلات الدستورية.

 

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات قبل أيام عن السماح للوافدين بالتصويت فى أى لجنة، بل وقامت بتخصيص لجان خاصة بالوافدين داخل بعض المناطق مثل العاصمة الإدارية الجديدة.

 

ويمكنك التعرف على لجنتك الانتخابية من خلال 3 طرق:

موقع الهيئة الوطنية للانتخابات عبر الرابط التالى https://www.elections.eg أو الاتصال برقم 141 عبر أى خط أرضى أو محمول، أو رسالة نصية لـ 5151 مكتوب فيها الرقم القومي.

 

 

 

 


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