فيديو.. وزيرة الهجرة تنضم لغرفة عمليات متابعة الاستفتاء بعد الإدلاء بصوتها

كتب محمد رضا

انضمت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى غرفة عمليات الوزارة لمتابعة استمرارا عمل غرفة عمليات وزارة الهجرة لسير الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

والتقت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، أعضاء غرفة العمليات لمتابعة مشاركة المصريين بالخارج فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك عقب مشاركتها بالإدلاء بصوتها فى الاستفتاء، اليوم السبت، فى لجنة المدرسة البريطانية فى مدينة الرحاب.

وظهرت الوزيرة فى بث مباشر من داخل غرفة عمليات وزارة الهجرة، حيث ناقشت أعضاء غرفة عمليات الوزارة فى آخر التطورات والمتابعات لعملية التصويت للمصريين فى الخارج، وهو الأمر الذى جاء بعد رسالتها من داخل لجنتها الانتخابية فى القاهرة، لتحفيز المصريين داخل وخارج مصر على المشاركة باستفتاء التعديلات الدستورية، الذى يجرى فى الخارج خلال أيام 19 و20 و21 أبريل الجارى، وفى الداخل على مدار أيام 20 و21 و22 أبريل.

ويذكر أن السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وجهت رسالتها للشعب المصرى فى الداخل والخارج، عبر كلمة مصورة عقبل إدلائها بصوتها فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى لجنة المدرسة البريطانية فى مدينة الرحاب، حيث قالت "أديت دورى وواجبى زى ما حضراتكو قومتوا امبارح بتلبية النداء وبالمشاركة فى هذا الاستفتاء الهام، وبالتأكيد هنتابعكوا النهاردة، غرفة عمليات وزارة الهجرة مازالت مستمرة، هخلص هنا لجنتى الانتخابية وهطلع على الغرفة لمتابعة كل فيديوهاتكو وصوركو واستفساراتكو".









وأضافت وزيرة الهجرة: "فريق العمل فى وزارة الهجرة من 9 الصبح النهاردة ومستمر معاكو، الولايات المتحدة وكندا هنستمر معاكوا بعد الرابعة مساء، وهنستمر مع أستراليا ونيوزيلندا من الساعة العاشرة مساء، وإن شاء الله يبقى احتفالية وطنية النهاردة ليها مذاق خاص لأن الشعب المصرى فى الداخل والخارج بيتلاحموا مع بعض، ولأول مرة يحصل إن الداخل والخارج يدلوا بأصواتهم ويكونوا مشاركين فى مستقبل الوطن فى نفس الوقت".

وتابعت: "بقول لكل المصريين المتواجدين فى كل بقاع العالم، إن غرفة عمليات وزارة الهجرة بدأت العمل منذ مساء أول أمس لمتابعة المصريين وتلبية نداء بلدهم من نيوزيلندا وأستراليا، واستمر العمل لصباح أمس مع الدول العربية والدول الأوروبية، بالتأكيد هذه الصورة المضيئة للمصرى فى الخارج إن هو يشارك فى مستقبل بلده بتبقى رسالة قوية مش بس للمصرى فى الداخل ولكن أيضًا رسالة للسلطات المضيفة فى الدول اللى هما عايشين على أرضها".









ويذكر أن وزيرة الهجرة، أكدت – فى وقت سابق اليوم السبت - أن المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية واجب وطنى، وحق كفله الدستور لكل مواطن مصري، وينبغى الحرص على النزول والإدلاء بأصواتهم بكثافة، وإظهار مشاركتهم الإيجابية وممارسة حقهم بحرية كاملة لإظهار الوجه الحضارى لمصر.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم، أنها اليوم قامت بدورها وواجبها الوطنى وأدلت بصوتها فى الاستفتاء، مشيرة إلى أن اليوم عرس حقيقى يتشارك المصريين فيه بالداخل والخارج فى نفس الوقت، فيما قدمت الوزيرة تحية شكر لكل الجاليات المصرية وكل رموز الاتحادات بالخارج التى ساعدت وقدمت الجهد لتسهيل عملية التصويت فى الاستفتاء، إضافة إلى القنصليات والسفارات التى قامت بدور كبير والهيئة الوطنية للانتخابات التى تتابع معنا على مدار الساعة وتقود بامتياز عملية التصويت فى الداخل والخارج.















