فيديو.. متحدو الإعاقة بكرداسة: صوتنا من أجل مصر والسيسى

كتب محمد أبو عوض

"صوت علشان مصر، وبحب السيسى، وتحيا مصر" بهذه الكلمات عبر أحد المشاركين فى الاستفتاء من متحدى الإعاقة بمجمع مدارس كفر حكيم، بدائرة كرداسة، عن سعادته بعد الانتهاء من التصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والتى فتحت ابوابها فى الساعات الاولى من صباح اليوم.

وشهدت لجان الاقتراع على التعديلات الدستورية، بمدرسة كفر حكيم بمركز كرداسة بمحافظة الجيزة، إقبالاً كبيراً من المواطنين خصوصاً من متحدى الإعاقة، والشباب والمرأة وكبار السن، بحضور لم يسبق له مثيل.

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطي) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون ، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.