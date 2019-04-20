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فيديو.. شباب سفاجا يشاركون فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

السبت، 20 أبريل 2019 12:41 م
فيديو.. شباب سفاجا يشاركون فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية شباب سفاجا أمام لجان تعديل الدستور
كتب محمد عبد العظيم
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شارك عدد كبير من أهالى مدينة سفاجا فى محافظة البحر الأحمر فى التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، وجاء الشباب فى مقدمة المشاركين حيث انتشرت الطوابير الانتخابية أمام مقر اللجان الانتخابية.

شباب سفاجا يشاركون فى استفتاء التعديلات الدستورية
شباب سفاجا يشاركون فى استفتاء التعديلات الدستورية

فتحت اللجان الانتخابية، أبوابها أمام الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك فى مختلف المحافظات، فى الساعة التاسعة من صباح اليوم الأول للاستفتاء فى الداخل، والتى تجرى على مدار ثلاثة أيام بداية من اليوم حتى الاثنين 22 أبريل، حيث يتوجه ما يزيد عن 61 مليون مصرى داخل مصر للجان الانتخابية بالمحافظات للمشاركة بالإدلاء بأصواتهم.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.

 

 

 

 


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