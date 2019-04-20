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فيديو.. تعزيزات أمنية بالشوارع والميادين ومحيط لجان الاستفتاء

السبت، 20 أبريل 2019 06:00 ص
فيديو.. تعزيزات أمنية بالشوارع والميادين ومحيط لجان الاستفتاء تعزيزات أمنية بالشوارع
كتب محمود عبد الراضى
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عززت الأجهزة الأمنية من تواجدها فى الشوارع والميادين العامة وبمحيط لجان الاستفتاء على الدستور، تزامناً مع اليوم الأول لانطلاق ماراثون الاستفتاء بالداخل.

وبدأت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن، اليوم السبت، فى تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها، وتحقيق الانضباط، وحماية وتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال أيام الاستفتاء، تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة استعداداً لتأمين لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وتضمنت الإجراءات والخطط الأمنية نشر الأقوال والارتكازات الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور والمناطق الهامة والحيوية ولجان الإستفتاء وتجهيزها بالعناصر المدربة على التعامل الفورى مع كافة المواقف الأمنية للحفاظ على الأمن والنظام، والتعامل بكل حزم وحسم مع كل من تسول له نفسه تكدير السلم والأمن.

كما تم تكثيف الخدمات المرورية فى جميع الشوارع ومختلف الميادين والطرق وعلى المحاور الرئيسية لتسيير حركة المرور.

ومر مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات على الخدمات الأمنية وتم عقد لقاءات مع القوات ، والتأكيد عليهم بضرورة التحلى باليقظة التامة، والإلتزام بأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة والحزم، وحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة ، وتأمين لجان الإستفتاء ومراعاة البعد الإنسانى خاصةً مع كبار السن، وذوى الإحتياجات الخاصة.

وأكدت وزارة الداخلية على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنين بأجواء الاستفتاء، وتهيب بالجميع الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.


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