فيديوجراف.. 11 ممارسة لو فعلتها خلال الاستفتاء تعد جريمة.. تعرف عليها

يرصد "اليوم السابع" 11 فعلاً تعتبر جريمة حال ممارستها من أى مواطن خلال إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وفقا لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، وهى كالتالى:
1- اختلاس أو إخفاء أو إتلاف بطاقة التصويت أو أى ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب
2- طباعة أو تداول بطاقة إبداء الرأى بأية وسيلة دون إذن من السطات المختصة
3- التصويت أكثر من مرة
4- إبداء الرأى فى الاستفتاء مع العلم بعدم الأحقية فى ذلك
5- إهانة أو تهديد أو استخدام العنف مع رئيس أو أعضاء اللجنة الفرعية
6- استخدام أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير إجراءات الاستفتاء
7- اتلاف أو هدم المبانى و المنشآت أو وسائل النقل المعدة للاستخدام فى الاستفتاء بقصد عرقلة سيره
8- استعمال القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأى فى التصويت أو إكراهه على إبداء الرأى على وجه معين
9- نشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الاستفتاء
10- انتحال اسم الغير خلال التصويت فى الاستفتاء
11- خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الاستفتاء أو اتلافه أو العبث بأوراقه
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