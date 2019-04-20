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فيديوجراف.. 11 ممارسة لو فعلتها خلال الاستفتاء تعد جريمة.. تعرف عليها

السبت، 20 أبريل 2019 04:47 م
فيديوجراف.. 11 ممارسة لو فعلتها خلال الاستفتاء تعد جريمة.. تعرف عليها الاستفتاء على التعديلات الدستورية
كتب أحمد عرفة
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يرصد "اليوم السابع" 11  فعلاً تعتبر جريمة حال ممارستها من أى مواطن خلال إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وفقا لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، وهى كالتالى:
 
1- اختلاس أو إخفاء أو إتلاف بطاقة التصويت أو أى ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب
2- طباعة أو تداول بطاقة إبداء الرأى بأية وسيلة دون إذن من السطات المختصة
3- التصويت أكثر من مرة
4- إبداء الرأى فى الاستفتاء مع العلم بعدم الأحقية فى ذلك
5- إهانة أو تهديد أو استخدام العنف مع رئيس أو أعضاء اللجنة الفرعية
6- استخدام أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير إجراءات الاستفتاء
7- اتلاف أو هدم المبانى و المنشآت أو وسائل النقل المعدة للاستخدام فى الاستفتاء بقصد عرقلة سيره
8- استعمال القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأى فى التصويت أو إكراهه على إبداء الرأى على وجه معين
9-  نشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الاستفتاء
10- انتحال اسم الغير خلال التصويت فى الاستفتاء
11- خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الاستفتاء أو اتلافه أو العبث بأوراقه

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