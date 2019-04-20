فى حب مصر..المصريون بالخارج يشاركون لليوم الثانى باستفتاء الدستور× 15 صورة

كتب محمد رضا

يواصل أبناء الجاليات المصرية فى عواصم ومدن العالم، اليوم السبت، الإدلاء بأصواتهم فى مقرات السفارات والقنصليات العامة المصرية، خلال اليوم الثانى من أيام الاستفتاء على مواد التعديلات الدستورية التى انطلقت أمس الجمعة 19 أبريل الجارى وتنتهى غدًا الأحد 21 أبريل، للمصريين فى الخارج.

وتوافد أبناء الجاليات المصرية على مقرات السفارات والقنصليات المصرية فى مختلف مدن العالم، حاملين أعلام مصر، وتوجهوا إلى مقار اللجان الانتخابية للمشاركة فى الاستحقاق الوطنى الذى يساهم فى عملية البناء ورسم خارطة المستقبل للوطن، فيما التقطوا الصور التذكارية بجانب صناديق الاقتراع وأمام السفارات وداخل أروقتها أيضًا.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.