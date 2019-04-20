فى حب الوطن.. كبار السن والسيدات فى صدارة التصويت على التعديلات الدستورية

كتب إبراهيم حسان

فى مشاهد إيجابية تزاحم كبار السن والسيدات أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم فى عملية التصويت على التعديلات الدستورية، فى الساعات الأولى بأول أيام الاستفتاء على تعديل الدستور بالمحافظات.



كبار السن فى صدارة التصويت على التعديلات الدستورية

تلك المشاهد التى تأتى فى صدارة التصويت على التعديلات الدستورية، نابعة عن حب الوطن وضرورة المشاركة فى الواجب الوطنى، حفاظا على استقرار الدولة المصرية، وردا على المشككين وتوعية المصريين بأهمية المشاركة الإيجابية للتصدى للمخاطر التى تحوم حول الوطن.



السيدات فى صدارة التصويت على التعديلات الدستورية

وتجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، على مدار ثلاثة أيام، تبدأ من اليوم السبت حتى الاثنين 22 أبريل الجارى، حيث يتوجه ما يزيد عن 61 مليون مصرى داخل مصر للجان الانتخابية بالمحافظات للمشاركة بالإدلاء بأصواتهم.



كبار السن فى صدارة التصويت على التعديلات الدستورية

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.



كبار السن فى صدارة التصويت على التعديلات الدستورية

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.



كبار السن فى صدارة التصويت على التعديلات الدستورية

جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.



كبار السن فى صدارة التصويت على التعديلات الدستورية

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.



السيدات فى صدارة التصويت على التعديلات الدستورية