فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة غرفة القاهرة غدا الأحد لمدة 5 أيام

كتبت هبة السيد

قال إيهاب سعيد، رئيس الشعبة العامة للاتصالات، فتح باب تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس إدارة الغرفة لدورة 2019/ 2023، وذلك اعتبارا من يوم غد، الأحد ولمدة 5 أيام، على أن تجرى الانتخابات يوم 15 يونيو المقبل.

وكشف سعيد، عن شروط الترشح لخوض انتخابات الغرفة وفقا للقانون العام للغرف التجارية الصادر الصادر رقم 189 لسنة 1951 والمعدل بقانون 6 لسنة 2002، موضحا أنه على المرشح التقدم لمكتب السجل التجارى بمنطقة رمسيس، وإحضار "فيش وتشبيه"، وشهادة من المحكمة الاقتصادية بعدم وجود تفليسة من المحكمة الاقتصادية، علاوة على تمتعه بالأهلية الازمة قانونا لمزاولة مهنة التجارة، بالإضافة إلى أن يقوم المرشح بسداد مبلغ 500 جنيه في خزينة المحافظة مع إرفاق إيصال السداد مع أوراق الترشح، بالإضافة إلى سداد المتقدم لاشتراكات الغرفة خلال العام الماضي.

من ناحية أخرى، طالب إيهاب سعيد، جموع التجار بالمشاركة الإيجابية، وتحرى الدقة فى الإختيار بعناية لمن يستحق تمثيلهم فى مجلس إدارة الغرفة، مؤكدا بأن التغيير دائما يكون أفضل الخيارات فى لتحقيق المصالح العليا لجموع التجار.