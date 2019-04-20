غرف عمليات بالوزارة والمحافظات.. استعدادات التنمية المحلية للاستفتاء

كتب على عبد الرحمن

يتوافد اليوم ملايين المواطنين على مقار لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى جميع محافظات مصر، وعلى مدار ثلاثة أيام، ووضعت وزارة التنمية المحلية خطة واستعدادات مكثفة للاستفتاء على التعديلات الدستورية، من بينها تشكيل غرفة عمليات فى الوزارة والمحافظات.

"اليوم السابع".. يرصد فى التقرير التالى أهم استعدادات وزارة التنمية للاستفتاء على التعديلات الدستورية كما يلى:

1- تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالوزارة تشمل مجموعة عمل للتنسيق مع مجلس الوزراء

2- تشكيل غرفة عمليات فرعية بالمحافظات بمشاركة 54 من العاملين بالوزارة لضمان سرعة ودقة ومتابعة تسجيل البيانات وتذليل أى عقبات

3- متابعة أعمال تجهيز المقرات اللازمة وتوفير وسائل الانتقالات الخاصة بالمواطنين

4- توفير لوحات إرشادية لتيسير وصول المواطنين إلى مقرات الاستفتاء الخاصة بهم

5- تجهيز بعض التسهيلات الخاصة لمساعدة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة

6-التنسيق مع المحافظات ومدراء الأمن لتجهيز المقرات ووضع الخطط اللازمة للتأمين

7-نشر سيارات إطفاء وإسعاف فى محيط اللجان لتكون مستعدة لأى طوارئ

8-زالة أى إشغالات بالقرب من المراكز الانتخابية ورفع المخلفات أولا بأول

9-تنظيم ندوات وورش عمل للموظفين بالديوان العام لتعريفهم بحقوقهم السياسية