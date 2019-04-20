غرف طوارئ وإغاثة لتأمين حركة السيارات قبل انطلاق ماراثون الاستفتاء

كتب عبد الرحمن سيد

جهزت الإدارة العامة للمرور غرف عمليات لمتابعة حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق قبل انطلاق ماراثون الاستفتاء على التعديلات الدستورية، كما سيتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أى معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

وقامت الإدارة العامة بتوفير ونشر عدد من سيارات الإغاثة المرورية، وتم توزيعها على جميع أقسام الطرق، تقوم بمساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق او حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000

وبالطرق الرابطة بين المحافظة رفعت إدارة المرور درجة الاستعداد، بغرف الطوارئ والإغاثة لتأمين عمليات سير المواطنين أثناء استقلال وسائل المواصلات المختلفة بالطرق السريعة، لتأمين عمليات وصولهم إلى مقار اللجان الانتخابية، مع نشر سيارات الإغاثة بالطرق الصحراوية لمساعدة المواطنين فى إصلاح أى أعطال للسيارات، سواء إتلاف الكاوتش، نفاد البنزين، أو أى أعطال أخرى.