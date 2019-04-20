غرفة عمليات وزارة الهجرة تستقبل ‏‎141‎‏ استفسارا من المصريين بالخارج حتى الآن

رصدت غرفة عمليات وزارة الهجرة، بحضور السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إقبالاً من الجاليات المصرية بكافة الدول، فى منتصف اليوم الثانى من أيام استفتاء الدستورللمصريين بالخارج، حيث رصدت الغرفة توافد المصريين على التصويت فى فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والكويت والبحرين وقطر والسودان والإمارات وألمانيا وإيطاليا وبوليفيا وبيرو وغيرها من الدول حول العالم بمقار البعثات الدبلوماسية المصرية المختلفة.
واستقبلت الغرفة نحو 141 استفسارا حتى الآن جاء أغلبهم حول بُعد مقار البعثات الدبلوماسية حتى يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم والمشاركة في عملية الاستفتاء، وبدورها قامت الغرفة بالتواصل مع رموز الجاليات المصرية بالخارج خاصة بدول الخليج وتم توفير حافلات لنقل الناخبين إلى مقار تلك اللجان البعيدة، كما وفرت الجالية المصرية بالكويت 13 حافلة لنقل أبناء الجالية إلى مقر التصويت.
كما رصدت الغرفة استفسارات حول إمكانية التصويت بصورة جواز السفر أو صورة بطاقة الرقم القومي، وكان الرد أنه يجب إحضار جواز السفر أو بطاقة الرقم القومي حتى يتمكن الناخب من التصويت، كما جاءت بعض الاستفسارات عن أماكن ومواعيد عمليات التصويت على التعديلات الدستورية فى عدد من الدول المختلفة، وتم إفادتهم بكل التفاصيل كل على حدى، كما ورد استفسارا حول وجود لجان تصويت فى ليبيا، فكان الجواب أنه لا يوجد لجان تصويت هناك نظرًا للحالة الأمنية.
من جانبها، وجهت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، باستمرار التواصل مع الجاليات المصرية بالخارج واستقبال كل الاستفسارات منهم، والعمل على حل وإزالة أية عوائق تمنعهم من ممارسة حقهم الدستورى والمشاركة فى الاستفتاء.
كما أشادت السفيرة نبيلة مكرم بالإيجابية والتفاعل التي ظهرت على المصريين بالخارج خلال اليوم الأول والثاني من الاستفتاء على بعض مواد الدستور، وحرصهم على المشاركة فى الاستفتاء، مقدمين صورة مشرفة للوطنية والإيجابية.
كانت غرفة عمليات وزارة الهجرة قد بدأت صباح أمس في متابعة سير عملية تصويت المصريين بالخارج في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، كما تم تخصيص الأرقام التالية لغرفة عمليات الوزارة: "01289850655 – 01017071810 –01159476593"، وأيضًا البريد الإلكترونى التالى:-
(info.elections@emigration.gov.eg)، للتواصل مع المصريين بالخارج، وللتعرف على كل ما يواجههم من مشكلات أثناء عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، المقررة لهم أيام 19 و20 و21 أبريل الجارى.
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