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غرفة عمليات وزارة الشباب: تزايد أعداد المشاركين بالاستفتاء بالقاهرة والمحافظات

السبت، 20 أبريل 2019 04:12 م
غرفة عمليات وزارة الشباب: تزايد أعداد المشاركين بالاستفتاء بالقاهرة والمحافظات الزحام أمام اللجان
كتبت ياسمين يحيى
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أعلنت غرفة العمليات المركزية بوزارة الشباب والرياضة، منذ قليل، أن الاقبال على عملية التصويت فى تزايد مستمر منذ ب فتح اللجان أمام جموع المواطنين فى مختلف محافظات الجمهورية.

 

ويتابع الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، سير عملية التصويت على مستوى محافظات الجمهورية، من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، والاتصال الدائم والمستمر بغرف العمليات الفرعية بمديريات الشباب والرياضة بمحافظات الجمهورية.

 

وأدلى وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم، بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية داخل مدرسة الطبرى بالشروق.

 

 واطمأن أشرف صبحى على سير العملية الانتخابية داخل اللجان مؤكدا أهمية مشاركة الجميع فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، باعتبارها واجبا وطنيا، مشيرا إلى أنه تم تدريب 29 ألفاً من شباب البرلمان بالمحافظات لنشر التوعية السياسية بأهمية التعديلات الدستورية.

 
 
الاعلام تزين التصويت على الدستور
الاعلام تزين التصويت على الدستور

التصويت فى المحافظات
التصويت فى المحافظات

التقاط الصور مع رجال القوات المسلحة
التقاط الصور 

التوجه الى اللجان
التوجه الى اللجان

السيدات يشاركن فى الاستفتاء
السيدات يشاركن فى الاستفتاء

الناخبين امام اللجان
الناخبين امام اللجان

زحام الناخبين فى الاستفتاء
زحام الناخبين فى الاستفتاء

زحام امام اللجان
زحام امام اللجان

سيارات تجمل الناخبين
سيارات تجمل الناخبين

مسيرات حاشدة للتصويت فى التعديلات الدستوؤية
مسيرات حاشدة للتصويت فى التعديلات الدستوؤية

 


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