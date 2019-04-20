غرفة القاهرة التجارية تخصص 10 أتوبيسات لنقل المواطنين لمقار اللجان

كتب إسلام سعيد

رفعت غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي، حالة طوارئ اليوم السبت، وشكلت غرفة عمليات لمتابعة عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية على مدار الثلاثة أيام الانتخابية بداية من صباح اليوم السبت وحتى نهاية الاستفتاء مساء الاثنين المقبل.

وقال المهندس إبراهيم العربي، إن غرفة العمليات مهمتها متابعة المركبات (10 اتوبيسات)، التي وفرتها الغرفة لنقل المواطنين مجانا ذهابا وعودة إلى مقار التصويت في مختلف مناطق محافظة القاهرة وذلك للتسهيل على المواطنين أداء دورهم الوطني في الأداء بأصواتهم في هذه التعديلات الدستورية المهمة في تاريخ مصر وجيلها الحالي والأجيال القادمة .

وشدد العربى، على ضرورة مشاركة المواطنين والإدلاء بآرائهم في هذه التعديلات الدستورية من أجل استقرار بلدنا على المستوى المجتمعي والاقتصادي.

ونوه العربى، إلى أن دور التجار المجتمعي لابد أن يزداد في مثل هذه المواقف كما هو معتاد لأن ذلك يصب في مصلحة بلدنا على كافة الأصعدة ، مشيرا إلى أنه ستكون هناك متابعة لحظية لعملية الاستفتاء بشكل عام والسيارات التابعة للغرفة بصفة خاصة على مدار الثلاثة أيام الانتخابية لتسهيل الأمور على المواطنين من أحل الخروج بشكل مشرف أمام دول العالم لأن مصر تستحق أن تعود للريادة كما كانت من قبل وهو ما نلمسة في الفترة الأخيرة في ظل الإنجازات والمشروعات التي يتم تنفيذها حاليا والمستقبلية التي ستجعل بلدنا في مكانها الطبيعي عربيا وافريقيا ودوليا.

وعن المناطق التي ستجوبها سيارات الغرفة، قال العربى، إننا تستهدف تغطية معظم مناطق القاهرة ومن بينها مناطق عابدين ورمسيس و التحرير وباب الشعرية والظاهر والموسمي والأزهر والجمالية، والسدة زينب وضواحيها ودار السلام وحدائق المعادي والعباسية وعبده باشا وأحمد سعيد ودوران شبرا والخلفاء وحدائق القبة والزيتون ومصر القديم والسيدة عيشة والقلعة والاميرية والزاوية الحمراء والوايلي ومصر الجديدة وكوبري القبلة والخليفة المأمون وروكسي).