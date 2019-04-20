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غرفة الأثاث تشارك بافتتاح البرنامج التدريبى لربط الصناعة بالتعليم بجامعة حلوان

السبت، 20 أبريل 2019 10:00 م
غرفة الأثاث تشارك بافتتاح البرنامج التدريبى لربط الصناعة بالتعليم بجامعة حلوان جانب من اللقاء
كتب إسلام سعيد
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شاركت غرفة منتجات الأخشاب والاثاث، باتحاد الصناعات المصرية، فى افتتاح فعاليات معرض مخرجات البرنامج التعليمى التدريبى العملى المشترك مع كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان.

ووفقا لبيان الغرفة؛ يأتى ذلك فى إطار الربط الحقيقى بين الصناعة والتعليم العالى، حيث تم إعداد منهج التدريب العملى، وربطه مع تقنيات التصنيع على أرض الواقع للفرقة الثانية لطلبة قسم الأثاث، وقد راعت الغرفة تنويع المُحاضرين لتشمل كافة اقسام صناعة الأثاث.

وقد حاضر فى هذا البرنامج، المهندس أحمد حلمى رئيس الغرفة، والمصمم شريف مرسى، المهندس عمرو عرنسه، والمهندس محمد حبيب.

ومن المقرر أنه سيجرى الإعداد عن الخطة العملية والتى سيتم تدريسها من قبل غرفة صناعة منتجات الاخشاب وكلية الفنون التطبيقية، استعدادا للعام الدراسى القادم.

من جانبه طالب أحمد حلمى رئيس الغرفة فى بيان له، بأن تحذو القطاعات الصناعية الاخرى حذو غرفة الأثاث، لتلك المبادرة كصناعة الرخام والجلود والهندسية والسلع المعمرة للتفاعل مع المنهج الاكاديمى لإتاحة الجزء العلمى للمحتوى التعليمى والاستفادة بقدرات الطلاب وأساتذتهم لارتقاء التصميم الصناعى للمنتجات الصناعية.

 


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