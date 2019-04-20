غدا.. بدء الانتخابات الرئاسية فى مقدونيا الشمالية

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يتوجه الناخبون فى مقدونيا الشمالية غدا الأحد إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أن هذه هى المرة الأولى التى تجرى فيها انتخابات رئاسية فى مقدونيا الشمالية منذ تغيير اسم الجمهورية اليوغوسلافية السابقة فى خطوة أدت إلى إنهاء 27 عاما من النزاع مع جارتها اليونان حول هذا الاسم، وحالت دون انضمام مقدونيا الشمالية إلى حلف الأطلنطى (الناتو(.



ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية كل من ستيفو بنداروفسكى (58 عاما) مرشح حزب الديمقراطيين (الحاكم )، والمرشحة المحافظة سيليانوفسكا دافكوفا، التى تحظى بدعم المعارضة، وبيلرم ريكا مرشح الأقلية الألبانية فى مقدونيا الشمالية .



تأتى انتخابات رئيس مقدونيا الشمالية - الذى يعتبر منصبه شرفيا إلى حد كبير - فى وقت تتصاعد فيه حدة المشاكل الاقتصادية والفساد فى البلاد .