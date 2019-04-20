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عمال يقطعون 200 كيلو لحرصهم على المشاركة فى التعديلات الدستورية بالعلمين

السبت، 20 أبريل 2019 11:27 ص
عمال يقطعون 200 كيلو لحرصهم على المشاركة فى التعديلات الدستورية بالعلمين المصريين يشاركون فى التعديلات الدستورية
كتبت هند عادل
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شارك القارئ أحمد نيازى خدمة صحافة المواطن بـ"اليوم السابع" بمجموعة صور لمشاركة عمال شركة بدر الدين للبترول فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية داخل  لجنه الوحدة الصحية بمدينة العلمين.

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وأكد القارئ فى رسالته أن العمال قطعوا مسافة ما يقرب من 200 كيلو من مكان عملهم بحقول بدر 3 بالصحراء الغربية للتوجه إلى مقر اللجنة بمدينة العلمين  للمشاركة فى العرس الديَمقراطة.

ورفع العمال أعلام مصر مرددين الهتافات "تحيا مصر" واصطفوا أمام اللجنه للإدلاء بأصواتهم.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.

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