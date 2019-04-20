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ضبط شاب يخترق حسابات السيدات بـ"الفيس بوك" ويبتزهن ماديا

السبت، 20 أبريل 2019 12:04 م
ضبط شاب يخترق حسابات السيدات بـ"الفيس بوك" ويبتزهن ماديا صورة المتهم
كتب محمود عبد الراضي
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نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخص بالإقصر إخترق حساب إحدى السيدات بموقع "فيس بوك" بغرض الإستفادة مادياً.

جاء ذلك استمراراً لجهود الأجهزة الأمنية فى مكافحة الجرائم المرتكبة من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".

وتلقت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بلاغاً من إحدى السيدات مقيمة بمحافظة القاهرة بقيام أحد الأشخاص، بإختراق الحساب الشخصى الخاص بها على موقع التواصل الإجتماعى" فيس بوك" والإستيلاء على كافة محتوياته.

وأسفرت جهود البحث من خلال الفحص الفنى عن تحديد مرتكب الواقعة عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة أرمنت الحيط بمحافظة الأقصر.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الأقصر"، تم ضبطه بمحل إقامته، وتم ضبط جهاز هاتف محمول، بفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الحساب وحسابات لأشخاص آخرين قام بإختراقها وسرقتها.

واعترف المتهم بإرتكاب الواقعة ووقائع أخرى مماثلة بغرض الإستفادة مادياً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 
 
 

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