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صور.. وكيل أوقاف كفر الشيخ وسط مسيرة الأئمة: المشاركة واجب وطنى وشرعى

السبت، 20 أبريل 2019 02:14 م
صور.. وكيل أوقاف كفر الشيخ وسط مسيرة الأئمة: المشاركة واجب وطنى وشرعى وكيل أوقاف كفر الشيخ يدلى بصوته
كفر الشيخ – محمد سليمان
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شهدت مدينة كفر الشيخ، مسيرة كبيرة للأئمة والخطباء بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، انطلقت من أمام مسجد الاستاد الرياضي بمدينة كفر الشيخ، لحث المواطنين على النزول والمشاركة الإيجابية في التصويت والإدلاء برأيهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بمشاركة اللواء شكري الجندي، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب.
 
وأكد الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أن المشاركة في الاستفتاء واجب وطني وشرعي ويجب تلبية نداء الوطن، وعدم الالتفاف إلى الدعوات الهدامة والمشبوهة التي تستهدف زعزعة الاستقرار والأمن، مشيرًا إلى وعي المصريين بما يحاك من مؤمرات ضد الوطن. 
 
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
 
جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
 
 
وكيل أوقاف كفر الشيخ يدلى بصوته (1)
 
وكيل أوقاف كفر الشيخ يدلى بصوته (2)
 
وكيل أوقاف كفر الشيخ يدلى بصوته (3)
 
وكيل أوقاف كفر الشيخ يدلى بصوته (4)
 
وكيل أوقاف كفر الشيخ يدلى بصوته (5)
 
وكيل أوقاف كفر الشيخ يدلى بصوته (6)
 
وكيل أوقاف كفر الشيخ يدلى بصوته (7)
 

 


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