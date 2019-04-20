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صور.. وزير قطاع الأعمال العام يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

السبت، 20 أبريل 2019 07:38 م
صور.. وزير قطاع الأعمال العام يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية
كتب عبد الحليم سالم - تصوير حسام عاطف
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أدلى هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمقر لجنة مدرسة سيزا نبراوى الابتدائية بالتجمع الخامس.

وزير الخارجية يشارك في التعديلات الدستورية (12)

وأكد الوزير فى تصريحات له اليوم ، على أن المشاركة الإيجابية فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية واجب وطني يجب أن يحرص عليه المواطنون.

وزير الخارجية يشارك في التعديلات الدستورية (13)

 وأشار توفيق إلى أن المشاركة في الاستحقاقات الدستورية تمثل أحد أهم الممارسات الديمقراطية، مشيدا بإقبال المواطنين على المشاركة في الاستفتاء وخاصة عمال الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

وزير الخارجية يشارك في التعديلات الدستورية (14)

ودعا وزير قطاع الاعمال العام  المواطنين للنزول بكثافة للإدلاء بأصواتهم وتقديم رسالة للعالم أجمع تؤكد على وعى المصريين وتحملهم المسؤولية وإرادتهم الحرة فى الاختيار.

وزير الخارجية يشارك في التعديلات الدستورية (15)
 

 

وزير الخارجية يشارك في التعديلات الدستورية (16)
 

 

وزير الخارجية يشارك في التعديلات الدستورية (17)
 

 

وزير الخارجية يشارك في التعديلات الدستورية (18)
 

 

وزير الخارجية يشارك في التعديلات الدستورية (19)
 

 

وزير الخارجية يشارك في التعديلات الدستورية (20)
 

 

وزير الخارجية يشارك في التعديلات الدستورية (21)
 

 

وزير الخارجية يشارك في التعديلات الدستورية (22)
 

 

وزير الخارجية يشارك في التعديلات الدستورية (23)
 

 

وزير الخارجية يشارك في التعديلات الدستورية (24)

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