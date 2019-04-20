صور.. نواب دائرة الشرابية والزاوية الحمراء يرفعون الأعلام أمام لجان الاستفتاء

كتب لؤى على

تواجد نواب البرلمان عن دائرة الشرابية والزاوية الحمراء إيهاب العمدة وأمين مسعود وعمر وطنى أمام مقر لجان التصويت على التعديلات الدستورية، وذلك لحث المواطنين على النزول والمشاركة وإبداء رأيهم داخل صناديق الاقتراع، حيث حرص النواب على رفع الأعلام.

وشهدت لجان الاقتراع توافد المواطنين بدائرة الشرابية قبيل فتح باب التصويت واصطف المواطنون حيث جرت عملية التصويت مع بدايتها فى سهولة ويسر وسط تأمين من رجال القوات المسلحة والشرطة.

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطي) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.