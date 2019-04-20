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صور.. نائبة محافظ الوادى الجديد تتفقد لجان الاستفتاء بالخارجة

السبت، 20 أبريل 2019 03:33 م
صور.. نائبة محافظ الوادى الجديد تتفقد لجان الاستفتاء بالخارجة جانب من الجولة
كتب فريق المحافظات
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أجرت حنان مجدى نائب محافظ الوادى الجديد، اليوم، جولة تفقدية لعدد من اللجان الانتخابية بمركز الخارجة، يرافقها اللواء خالد لبيب مساعد قائد المنطقة الجنوبية العسكرية والمسئول عن تأمين العملية الانتخابية بالمحافظة، للاطمئنان على سير العملية التصويتية وانتظام العمل باللجان.

وأكدت حنان خلال جولتها ضرورة تقديم سبل الراحة للمواطنين أمام وداخل اللجان وتزويدها بمقاعد للانتظار ومظلات لحماية المواطنين من أشعة الشمس، كما شددت على تسهيل إجراءات كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة وتوفير وسائل مواصلات لنقلهم من خارج اللجان.

كما وجهت بتشغيل الطفطف بالشوارع العامة وأمام اللجان ذات الكثافة التصويتية لنقل المواطنين مجانا، وذلك بناء على تعليمات اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم، لافتة إلى ضرورة تواجد الشباب والمتطوعين لتنظيم ومساعدة الناخبين وتسهيل إجراءات وصولهم للجان التصويت.

من ناحية أخرى أشادت حنان مجدى بالإقبال الكبير فى بعض لجان المحافظة خاصة من المرأة وكبار السن والشباب.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.

نائب محافظ الوادى الجديد تتفقد لجان الخارجة (1)
نائب محافظ الوادى الجديد تتفقد لجان الخارجة
 
نائب محافظ الوادى الجديد تتفقد لجان الخارجة (2)
نائب محافظ الوادى الجديد تتفقد لجان الخارجة
 
نائب محافظ الوادى الجديد تتفقد لجان الخارجة (3)
نائب محافظ الوادى الجديد تتفقد لجان الخارجة 
 
نائب محافظ الوادى الجديد تتفقد لجان الخارجة (4)
نائب محافظ الوادى الجديد تتفقد لجان الخارجة
 
نائب محافظ الوادى الجديد تتفقد لجان الخارجة (5)
نائب محافظ الوادى الجديد تتفقد لجان الخارجة
 
نائب محافظ الوادى الجديد تتفقد لجان الخارجة (6)
نائب محافظ الوادى الجديد تتفقد لجان الخارجة
 
نائب محافظ الوادى الجديد تتفقد لجان الخارجة (12)
نائب محافظ الوادى الجديد تتفقد لجان الخارجة
 
نائب محافظ الوادى الجديد تتفقد لجان الخارجة (13)
نائب محافظ الوادى الجديد تتفقد لجان الخارجة
 
نائب محافظ الوادى الجديد تتفقد لجان الخارجة (14)
نائب محافظ الوادى الجديد تتفقد لجان الخارجة

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