صور.. مواطن يزين سيارته بأعلام مصر ومكبرات صوتية لحث المواطنين على التصويت

المنوفية – محمود شاكر

سيطرت حالة من الفرحة العارمة أمام اللجان الانتخابية للاسفتاء على الدستور بمحافظة المنوفية، وسط توافد ملحوظ من الناخبين فى الساعات الأولى وسط أجواء احتفالية كبيرة .

وجهز مجدى عنتر أحد المواطنين بقرية شطانوف بمحافظة المنوفية، سيارتة الملاكى وزودها بالأعلام والمكبرات الصوتية وقام بتشغيل الأغانى الوطنية للحث على المشاركة فى التصويت فى الاستفتاء على الدستور .

وأكد عنتر، أنه يقوم بمساعدة كبار السن فى الانتقال من المنازل إلى اللجان من أجل الوصول فى سهولة ويسر، وحتى يتمكن من مساعدتهم، مؤكدا أنه يقوم يعمل ذلك من أجل دعم مصر ومن أجل الوصول مصر إلى بر الأمان، مناشدا جميع المواطنين بأن يتوجهوا إلى اللجان الانتخابية لتأكيد الحرية والاستقرار للبلاد.

وتستقبل اللجان الانتخابية 2 مليون 621 ألف ناخب على مستوى المحافظة يدلون بأصواتهم فى 611 لجنة فرعية بإجمالى 522 مركز إنتخابى .

وكانت الهيئة الوطنية للإنتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.



