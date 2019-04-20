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السبت، 20 أبريل 2019 03:54 م
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صور.. مشاركة فعّالة لوعاظ الأزهر خلال التصويت على التعديلات الدستورية

السبت، 20 أبريل 2019 03:17 م
صور.. مشاركة فعّالة لوعاظ الأزهر خلال التصويت على التعديلات الدستورية مشاركة فعّالة لوعاظ الأزهر في مختلف محافظات الجمهورية
كتب لؤى على
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شارك وعاظ الأزهر الشريف من مختلف مناطق الوعظ فى جميع محافظات الجمهورية فى عملية الاستفتاء على الدستور التى بدأت فعالياتها اليوم وتستمر على مدار ثلاثة أيام.
 
 
وأكد الوعاظ خلال مشاركتهم فى فعاليات الاستفتاء على الدستور أهمية المشاركة الفعّالة من جانب المواطنين والإدلاء برأيهم فى المواد المطروحة للتعديل للوصول إلى الصياغة النهائية وإصدار دستور 2019.
 
 
وتواجد الوعاظ منذ الصباح سواء فى لجان الاقتراع على التعديلات الدستورية فى مختلف المحافظات، مع الحرص على توعية المواطنين بأهمية وأمانة المشاركة الفعّالة والإيجابية لبناء دستور مصر واستكمال مسيرة العمل والتنمية خلال الفترة المقبلة.
 
 
ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.
 
 
ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
 
 
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
 
 
مشاركة فعّالة لوعاظ الأزهر في مختلف محافظات الجمهورية (1)
مشاركة فعّالة لوعاظ الأزهر في مختلف محافظات الجمهورية (1)

مشاركة فعّالة لوعاظ الأزهر في مختلف محافظات الجمهورية (2)
مشاركة فعّالة لوعاظ الأزهر في مختلف محافظات الجمهورية (2)
 

مشاركة فعّالة لوعاظ الأزهر في مختلف محافظات الجمهورية (3)
مشاركة فعّالة لوعاظ الأزهر في مختلف محافظات الجمهورية (3)

مشاركة فعّالة لوعاظ الأزهر في مختلف محافظات الجمهورية (4)
مشاركة فعّالة لوعاظ الأزهر في مختلف محافظات الجمهورية (4)
 

مشاركة فعّالة لوعاظ الأزهر في مختلف محافظات الجمهورية (5)
مشاركة فعّالة لوعاظ الأزهر في مختلف محافظات الجمهورية (5)

مشاركة فعّالة لوعاظ الأزهر في مختلف محافظات الجمهورية (6)
مشاركة فعّالة لوعاظ الأزهر في مختلف محافظات الجمهورية (6)

مشاركة فعّالة لوعاظ الأزهر في مختلف محافظات الجمهورية (7)
مشاركة فعّالة لوعاظ الأزهر في مختلف محافظات الجمهورية (7)

مشاركة فعّالة لوعاظ الأزهر في مختلف محافظات الجمهورية (8)
مشاركة فعّالة لوعاظ الأزهر في مختلف محافظات الجمهورية (8)

مشاركة فعّالة لوعاظ الأزهر في مختلف محافظات الجمهورية (9)
مشاركة فعّالة لوعاظ الأزهر في مختلف محافظات الجمهورية (9)

مشاركة فعّالة لوعاظ الأزهر في مختلف محافظات الجمهورية (10)
مشاركة فعّالة لوعاظ الأزهر في مختلف محافظات الجمهورية (10)

مشاركة فعّالة لوعاظ الأزهر في مختلف محافظات الجمهورية (11)
مشاركة فعّالة لوعاظ الأزهر في مختلف محافظات الجمهورية (11)

مشاركة فعّالة لوعاظ الأزهر في مختلف محافظات الجمهورية (12)
مشاركة فعّالة لوعاظ الأزهر في مختلف محافظات الجمهورية (12)
 

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