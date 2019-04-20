صور.. مسيرة بالطبل والمزمار لأهالى الغنايم بأسيوط لدعم تعديلات الدستور

أسيوط ـ محمود عجمي

حرص أهالى مركز ومدينة الغنايم بأسيوط، على الاحتشاد فى مسيرة لدعم التعديلات الدستورية فى أول أيام الاستفتاء على نغمات الطبل البلدى والمزمار، والإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء.

وجابت المسيرة شوارع مدينة الغنايم على أنغام الطبل البلدى والمزمار وحرص الشباب على دعوة المواطنين على المشاركة الإيجابية فى التعديلات الدستورية.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، إن هناك زحف بشرى من مختلف الفئات " سيدات وكبار سن ومعاقين "على اللجان الانتخابية مع بداية عملية التصويت فى اليوم الأول للاستفتاء، مضيفا إن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تشاركت فى توفير سبل الراحة للناخبين فى هذا العرس من خلال توفير التامين الكامل لعملية الاستفتاء .

يذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط يبلغ 2 مليون و683 ألف و186ناخب يشرف عليها قضاة من أعضاء مختلف الهيئات القضائية للاشراف على العملية الانتخابية التى ستجرى فى 15 لجنة عامة بأسيوط متمثلة فى 496 مقر انتخابى يمثلون 609 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركز إدارى وحى بالإضافة إلى مدينة أسيوط الجديدة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.