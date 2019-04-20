صور.. مدير أمن القليوبية يتفقد لجان الاستفتاء ويؤكد على مساعدة كبار السن

تفقد اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية عددا من لجان الاستفتاء فى طوخ وبنها حيث زار مدير الأمن يرافقه اللواء هشام سليم مدير المباحث والعميد يحيى راضى رئيس مباحث المديرية لجان مدارس الشهيد محمد جمال الأكشر فى طوخ وجمال الدين الأفغانى الابتدائية وابن خلدون الابتدائية فى بنها وأشرف مدير الأمن على توصيل عددا من كبار السن وأعطى تعليمات للعناصر الأمنية الموجودة بضرورة مراعاة توصيل كبار السن والمعاقين إلى مقار لجانهم بواسطة الكراسى المتحركة تخفيفا عليهم كما تحدث مع بعض المواطنين الذين حرصوا على الحضور إلى اللجان مع اقتراب غلق باب التصويت، والذين أكدوا على حرصهم على الحضور للتصويت فى هذا العرس الديمقراطى.
يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.
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