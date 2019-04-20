صور.. محافظ بورسعد يترأس غرفة العمليات الرئيسية للاستفتاء على الدستور

بورسعيد – السيد فلاح - البحر الاحمر - عماد عرفه

ترأس اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، غرفة العمليات الرئيسية للاستفتاء علي الدستور، والتى تتابع عملية سير التصويت على التعديلات الدستورية.

ولم ترصد غرفة العمليات أى مخالفات، أو مشاكل، فى الوقت الذى شهدت فيه اللجان فى المحافظة استنفارا أمنيا وإجراءات أمنية مشددة لتحقيق الانضباط وحماية وتأمين المواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم خلال أيام الاستفتاء.

ويبلغ من لهم حق التصويت فى محافظة بورسعيد 506 ألف و306 ناخبين يدولون بأصواتهم أمام 101 مركز موزعين على 111 مقرا انتخابيا ولجنة فرعية، منها 32 لجنة بحى الزهور و7 بحى الشرق و16 بحى الضواحى، و11 بحى العرب و20 بحى المناخ و10 بحى الجنوب و11 بحى ببورفؤاد أول ولجنة بحى ببورفؤاد ثان بالإضافة لـ 3 لجان للوافدين.