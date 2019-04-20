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صور.. محافظ بورسعد يترأس غرفة العمليات الرئيسية للاستفتاء على الدستور

السبت، 20 أبريل 2019 09:28 ص
صور.. محافظ بورسعد يترأس غرفة العمليات الرئيسية للاستفتاء على الدستور محافظ بورسعد يترأس غرفة العمليات الرئيسية
بورسعيد – السيد فلاح - البحر الاحمر - عماد عرفه
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ترأس اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، غرفة العمليات الرئيسية للاستفتاء علي الدستور، والتى تتابع عملية سير التصويت على التعديلات الدستورية.
 
ولم ترصد غرفة العمليات أى مخالفات، أو مشاكل، فى الوقت الذى شهدت فيه اللجان فى المحافظة استنفارا أمنيا وإجراءات أمنية مشددة لتحقيق الانضباط  وحماية وتأمين المواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم خلال أيام  الاستفتاء.
 
ويبلغ من لهم حق التصويت فى محافظة بورسعيد 506 ألف و306 ناخبين يدولون بأصواتهم أمام 101 مركز موزعين على 111 مقرا انتخابيا ولجنة فرعية، منها 32 لجنة بحى الزهور و7 بحى الشرق و16 بحى الضواحى، و11 بحى العرب و20 بحى المناخ و10 بحى الجنوب و11 بحى ببورفؤاد أول ولجنة بحى ببورفؤاد ثان بالإضافة لـ 3 لجان للوافدين.
 
كما بدأت غرفة عمليات ديوان عام محافظة البحر الأحمر، في الانعقاد لمتابعة سير عملية الاستفتاء علي التعديلات الدستورية بمدن محافظة البحر الأحمر، من خلال بث مباشر من أمام اللجان المختلفة بمدن المحافظة.
 
وارتدي أعضاء غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر، زيا موحدا لجميع أعضائها، والتي ترأسها اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة. 
 
من جانبه، قال اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، أن المحافظة بها 298 ألفا و300 وبها 8 لجان عامة و111 مركزا انتخابيا، و116 لجنة فرعية. 
 
غرفة-عمليات-محافظة-البحر-الأحمر-تبدأ-بمتابعة-الاستفتاء-(1)
 
غرفة-عمليات-محافظة-البحر-الأحمر-تبدأ-بمتابعة-الاستفتاء-(3)
 
غرفة-عمليات-محافظة-البحر-الأحمر-تبدأ-بمتابعة-الاستفتاء-(4)
 
غرفة-عمليات-محافظة-البحر-الأحمر-تبدأ-بمتابعة-الاستفتاء-(5)
 
محافظ-بورسعيد-يترأس-غرفة-العمليات-الرئيسية-للاستفتاء-علي-الدستور-(1)
 
محافظ-بورسعيد-يترأس-غرفة-العمليات-الرئيسية-للاستفتاء-علي-الدستور-(2)
 
محافظ-بورسعيد-يترأس-غرفة-العمليات-الرئيسية-للاستفتاء-علي-الدستور-(3)
 
محافظ-بورسعيد-يترأس-غرفة-العمليات-الرئيسية-للاستفتاء-علي-الدستور-(4)
 
محافظ-بورسعيد-يترأس-غرفة-العمليات-الرئيسية-للاستفتاء-علي-الدستور-(5)
 
 

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