صور.. محافظ المنوفية يفتتح معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" بأشمون

المنوفية – محمود شاكر

افتتح اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" بأشمون، وذلك فى إطار توفير السلع الرمضانية للمواطنين بأسعار جيدة ومن أجل الوصول إلى أعلى قدر من المساعدة للمواطنين ومنعه الاحتكار.

رافق محافظ المنوفية، الدكتور أحمد القزاز رئيس مركز ومدينة أشمون، وأحمد جمال، ومجدى رياض، وسالم الجندى نواب رئيس المركز والمدينة، ورانيا سامح سكرتير عام المجلس، وحسن الدماصى مدير إدارة التموين بأشمون، وأعضاء مجلس النواب، والدكتور حسن الخولى رئيس مجلس الأمناء والمعلمين بالمحافظة، ومحمد صحصاح مدير الإدارة التعليمية، وعددا من القيادات الشعبية والتنفيذية والإعلاميين.

يذكر أن إقامة هذا المعرض تأتى فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للتيسير على المواطنين ومحاربة الغلاء وتوفير السلع بأسعار تنافسية لصالح المواطنين.