video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 20 أبريل 2019 11:53 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. محافظ السويس يدلي بصوته علي تعديل الدستور بلجنة مدرسة محمد حافظ

السبت، 20 أبريل 2019 11:35 ص
صور.. محافظ السويس يدلي بصوته علي تعديل الدستور بلجنة مدرسة محمد حافظ
السويس – السيد فلاح
إضافة تعليق
أدلي اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، بصوته للاستفتاء علي الدستور بلجنة مدرسة محمد حافظ الإبتدائية بحي السويس.  
 
وأكد محافظ السويس علي أن المشاركة الايجابية في النزول إلي لجان الاستفتاء علي تعديل مواد الدستور واجب وطني علي الجميع، مشيرًا إلي أن  السوايسة أبناء المدينة الباسلة مشهود لهم بالوطنية والنضال وحب الوطن.
 
وحث "صقر" المواطنين أثناء تفقد اللجان بأهمية التعبير عن الرأي وتشجيع أسرهم والنزول للجان والأدلاء باصواتهم من أجل استقرار مصر.
 
كما أدلي أيضًا بصوته للاستفتاء علي الدستور بلجنة مدرسة محمد حافظ الابتدائية علي التعديلات الدستور  الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام لمحافظة السويس، والدكتور محمد عجمي وكيل وزارة الأوقاف بالسويس.
 
وشهدت اللجان منذ الصباح بمحافظة السويس اقبال كبير علي اللجان في اول يوم للاستفتاء.
 
وتضم محافظة السويس 68 مقرًا، للاستفتاء على الدستور، تضم 93 لجنة فرعية موزعة على أحياء السويس، بالإضافة إلى 5 لجان فرعية لأحياء السويس الخمس، وتبلغ الكتلة التصويتية للسويس 451 ألفًا، ويحظى حي السويس بالنسبة الأكبر في عدد الناخبين، والتي تزيد عن 30% من قوة المحافظة، بينما يمثل حي عتاقة نسبة أقل من 7% من الكتلة التصويتية، ويشرف على الاستفتاء فى السويس 98 قاضيًا، بالإضافة إلى 11 قاضيًا احتياطيًا.
 
ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطي) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.
 
ويحق التصويت لـ61 مليونًا و344 ألفًا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
 
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
 
محافظ السويس يدلي بصوته (1)
 

 

محافظ السويس يدلي بصوته (2)
 

 

محافظ السويس يدلي بصوته (3)
 

 

محافظ السويس يدلي بصوته (4)
 

 

محافظ السويس يدلي بصوته (5)
 

 

محافظ السويس يدلي بصوته (6)
 

 

محافظ السويس يدلي بصوته (7)
 

 

محافظ السويس يدلي بصوته (8)
 

 

محافظ السويس يدلي بصوته (9)
 

 

محافظ السويس يدلي بصوته (10)
 

 

محافظ السويس يدلي بصوته (11)
 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. مسن على كرسى متحرك يدلى بصوته بالاستفتاء على الدستور بسوهاج

السويس

اخبار السويس

التصويت على التعديلات فى السويس

التعديلات الدستورية

دستور 2019

دستور مصر

شارك

التعديلات الدستورية المقترحة

التعديلات الدستورية 2019

استفتاء الدستور 2019

الدستور الجديد

الدستور المصري




لا تفوتك
على عبد العال: دستور 2014 كتب فى فترة صعبة واستثنائية وكثير من نصوصه صيغت كرد الفعل

على عبد العال: دستور 2014 كتب فى فترة صعبة واستثنائية وكثير من نصوصه صيغت كرد الفعل

لاسارتى فى الأهلى بطل من ورق.. الخواجة بعبع أمام صغار الدورى وشاهد مشفش حاجة خارج الحدود.. أضاع هيبة أحفاد التتش بخماسية مذلة وودع دورى أبطال أفريقيا.. وتخصص فى السقوط بالمواجهات الكبرى على الصعيد المحلى

لاسارتى فى الأهلى بطل من ورق.. الخواجة بعبع أمام صغار الدورى وشاهد مشفش حاجة خارج الحدود.. أضاع هيبة أحفاد التتش بخماسية مذلة وودع دورى أبطال أفريقيا.. وتخصص فى السقوط بالمواجهات الكبرى على الصعيد المحلى

صحوة ألمانية فى مواجهة أنشطة الإخوان السرية.. كشف تمويل "الإغاثة الإسلامية" للجماعة الإرهابية يثير الرعب فى برلين.. سياسيون: "فضيحة" لاستخدام أموال دافعى الضرائب.. ومركز أبحاث أمريكى يوصى بالرجوع للإدعاء المصرى

صحوة ألمانية فى مواجهة أنشطة الإخوان السرية.. كشف تمويل "الإغاثة الإسلامية" للجماعة الإرهابية يثير الرعب فى برلين.. سياسيون: "فضيحة" لاستخدام أموال دافعى الضرائب.. ومركز أبحاث أمريكى يوصى بالرجوع للإدعاء المصرى

غرفة عمليات "الهجرة" تستجيب لـ 105 استفسارات من المصريين بالخارج عن التعديلات

غرفة عمليات "الهجرة" تستجيب لـ 105 استفسارات من المصريين بالخارج عن التعديلات

سفير مصر بإيطاليا: توافد المصريين بروما للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء.. صور

سفير مصر بإيطاليا: توافد المصريين بروما للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة