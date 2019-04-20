صور.. محافظ السويس يدلي بصوته علي تعديل الدستور بلجنة مدرسة محمد حافظ

السويس – السيد فلاح

أدلي اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، بصوته للاستفتاء علي الدستور بلجنة مدرسة محمد حافظ الإبتدائية بحي السويس.

وأكد محافظ السويس علي أن المشاركة الايجابية في النزول إلي لجان الاستفتاء علي تعديل مواد الدستور واجب وطني علي الجميع، مشيرًا إلي أن السوايسة أبناء المدينة الباسلة مشهود لهم بالوطنية والنضال وحب الوطن.

وحث "صقر" المواطنين أثناء تفقد اللجان بأهمية التعبير عن الرأي وتشجيع أسرهم والنزول للجان والأدلاء باصواتهم من أجل استقرار مصر.

كما أدلي أيضًا بصوته للاستفتاء علي الدستور بلجنة مدرسة محمد حافظ الابتدائية علي التعديلات الدستور الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام لمحافظة السويس، والدكتور محمد عجمي وكيل وزارة الأوقاف بالسويس.

وشهدت اللجان منذ الصباح بمحافظة السويس اقبال كبير علي اللجان في اول يوم للاستفتاء.

وتضم محافظة السويس 68 مقرًا، للاستفتاء على الدستور، تضم 93 لجنة فرعية موزعة على أحياء السويس، بالإضافة إلى 5 لجان فرعية لأحياء السويس الخمس، وتبلغ الكتلة التصويتية للسويس 451 ألفًا، ويحظى حي السويس بالنسبة الأكبر في عدد الناخبين، والتي تزيد عن 30% من قوة المحافظة، بينما يمثل حي عتاقة نسبة أقل من 7% من الكتلة التصويتية، ويشرف على الاستفتاء فى السويس 98 قاضيًا، بالإضافة إلى 11 قاضيًا احتياطيًا.

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطي) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.

ويحق التصويت لـ61 مليونًا و344 ألفًا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.