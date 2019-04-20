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صور.. محافظ البحيرة يتفقد لجان الاستفتاء على الدستور فى دمنهور

السبت، 20 أبريل 2019 02:07 م
صور.. محافظ البحيرة يتفقد لجان الاستفتاء على الدستور فى دمنهور محافظ البحيرة يتفقد لجان الاستفتاء
البحيرة - ناصر جودة
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تفقد، منذ قليل، اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة يرافقه اللواء أركان حرب خالد أحمد شوقى رئيس أركان المنطقة الشمالية العسكرية سير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمدينة دمنهور.
 
كما شارك محافظ البحيرة فى المسيرات التى طافت أنحاء المدينة بمكبرات الصوت والأعلام لحث المواطنين على النزول والمشاركة فى الاستفتاء والتى شارك فيها الأنبا باخوميوس مطران البحيرة والخمس مدن الغريبة.
 
وتفقد محافظ البحيرة ورئيس أركان المنطقة الشمالية العسكرية واللواء أركان حرب عصام الجمل، مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة لجان مدرسة الحديثة الإعدادية بنات بدمنهور ومدرسة شبرا الإعدادية بنات لجنة واحدة ومدرسة الجمهورية الإعدادية ولجان الاستفتاء بقرية قراقص.
 
وأكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المرافق الحيوية بنطاق المحافظة خلال أيام الاستفتاء كما تم تشكيل غرفة عمليات بديوان المحافظة وربطها مع غرف العمليات بالوحدات المحلية لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة، مضيفا أنه تم توفير كل سبل الراحة للناخبين والقائمين على العملية الانتخابية وتكثيف أعمال النظافة والإنارة داخل وخارج المراكز الانتخابية وكذلك التأكيد على توافر عناصر تفتيش نسائية امام اللجان بالتنسيق مع ادارة الحماية المدنية.
  
يذكر إلى أن الكتلة التصويتية بمحافظة البحيرة  تبلغ 3 مليون و 895 الف و934 ناخب وناخبة بنسبة 6.36% من اجمالى عدد الناخبين على مستوى الجمهورية كما تبلغ عدد الدوائر الانتخابية 716 مركز وعدد اللجان العامة 18 لجنة وعدد اللجان الفرعية 908 لجنة فرعية.
 
محافظ البحيرة يتفقد لجان الاستفتاء (1)
 

 

محافظ البحيرة يتفقد لجان الاستفتاء (2)
 

 

محافظ البحيرة يتفقد لجان الاستفتاء (3)
 

 

محافظ البحيرة يتفقد لجان الاستفتاء (4)
 

 

 


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