صور.. مؤتمر حاشد لدعم التعديلات الدستورية بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنه ، محافظ البحيرة ، انتهاء الاستعدادات الخاصة بالاستفتاء على التعديلات الدستورية، موجهاً بضرورة خروج المواطنين للإدلاء بأصواتهم كواجب وطني ، جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الجماهيري الحاشد بمدينة المحمودية لتحفيز المواطنين على المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

من جانبه أكد الدكتورعبيد صالح ، رئيس جامعة دمنهور ، علي أهمية كل صوت إنتخابى فى تحديد المصير والظهور بالمحافظة بالشكل اللائق ، مشيداً بالحماس الذى لمسه فى جموع المواطنين داعياً إلى ترجمة هذا الحماس إلى نسب تصويت عالية تتسابق إليها كافة مراكز المحافظة .

وعلي هامش فعاليات المؤتمر تفقد محافظ البحيرة ، الأعمال النهائية لتجهيز المقار واللجان الإنتخابية بمدينة المحمودية ، حيث تفقد لجان مدرسة المحمودية الثانوية بنين ومدرسة المحمودية الإعدادية الجديدة ومدرسة بنات العطف الابتدائية ومدرسة المحمودية الإعدادية بنات .