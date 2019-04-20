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صور.. مؤتمر حاشد لدعم التعديلات الدستورية بالبحيرة

السبت، 20 أبريل 2019 12:02 ص
صور.. مؤتمر حاشد لدعم التعديلات الدستورية بالبحيرة اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة
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أكد اللواء هشام آمنه ، محافظ البحيرة ، انتهاء الاستعدادات الخاصة بالاستفتاء على التعديلات الدستورية، موجهاً بضرورة خروج المواطنين للإدلاء بأصواتهم كواجب وطني ، جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الجماهيري الحاشد بمدينة المحمودية لتحفيز المواطنين على المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية. 
 
من جانبه أكد الدكتورعبيد صالح ، رئيس جامعة دمنهور ، علي أهمية كل صوت إنتخابى فى تحديد المصير والظهور بالمحافظة بالشكل اللائق ، مشيداً بالحماس الذى لمسه فى جموع المواطنين داعياً إلى ترجمة هذا الحماس إلى نسب تصويت عالية تتسابق إليها كافة مراكز المحافظة .
 
وعلي هامش فعاليات المؤتمر تفقد محافظ البحيرة  ، الأعمال النهائية لتجهيز المقار واللجان الإنتخابية بمدينة المحمودية ، حيث تفقد لجان مدرسة المحمودية الثانوية بنين ومدرسة المحمودية الإعدادية الجديدة ومدرسة بنات العطف الابتدائية ومدرسة المحمودية الإعدادية بنات .
 
 
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