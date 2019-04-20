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صور.. كفيف وكبار سن يؤدون واجبهم الوطنى فى التصويت على تعديلات الدستور بجدة

السبت، 20 أبريل 2019 06:15 م
صور.. كفيف وكبار سن يؤدون واجبهم الوطنى فى التصويت على تعديلات الدستور بجدة كفيف يحرص على المشاركة فى الاستفتاء
كتب محمد تهامى زكى
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لم تمنعه إعاقته البصرية فى تأدية دوره وواجبه الوطنى تجاه مستقبل بلده وإحساسه أن مصر بدأت فى التعافى الاقتصادى الذى أصابها خلال الفترة الماضية.

المصريون فى جدة (1)
 

أحد المواطنين المغتربين فى الخارج من ذوى الإعاقة البصرية، حرص على الذهاب لمقر القنصلية فى جدة، للإدلاء بصوته بالاستفتاء على التعديلات الدستورية، وشارك الآلاف بكثافة من أبناء الجالية المصرية بكافة فئاتهم على التصويت.

المصريون فى جدة (36)
 

وكان فى استقبال المواطنين، السفير حازم رمضان، القنصل العام لمصر فى جدة، الذى بذل مجهودا كبيرا لتسهيل عملية التصويت للمواطنين وتذليل كافة العقبات أمامهم حتى يؤدوا دورهم الوطنى بسهولة ويسر وإظهار العرس الوطنى بصورة كرنفالية رائعة، مبدين سعادتهم للمشاركة فى التصويت بالاستفتاء على التعديلات الدستورية، للمساهمة فى استكمال مسيرة البناء والتطوير والتنمية.

المصريون فى جدة (2)
 

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة،وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

المصريون فى جدة (3)
 

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

المصريون فى جدة (4)
 

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.

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