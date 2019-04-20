صور.. قوات الجيش والشرطة تساعد مسنا للإدلاء بصوته فى بنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

ساعدت قوات التأمين من القوات المسلحة والشرطة، المكلفة بتأمين لجانة جمعية الشبان المسلمين بمدينة بنى سويف، مسنا على الدخول والاقتراع داخل اللجنة.

وجلبت قوات التأمين أحد الكراسى التى تم تخصيصها لكبار السن لمساعدة العجوز حتى الدخول لمقر اللجنة والاقتراع وإعادته إلى خارج اللجنة مرة أخرى.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.



رجال الشرطة تساعد مسن للادلاء بصوته ببنى سويف



رجال الشرطة تساعد مسن للادلاء بصوته ببنى سويف



رجال الشرطة تساعد مسن للادلاء بصوته ببنى سويف



رجال الشرطة تساعد مسن للادلاء بصوته ببنى سويف