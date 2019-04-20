صور.. قبائل مطروح تحتشد أمام اللجان بمراكز وقرى المحافظة

مطروح - حسن مشالى

تشهد لجان الاقتراع بمدن وقرى محافظة مطروح إقبالا وحشدا كبيرا، من الناخبين من أبناء القبائل المختلفة، مع تواجد عمد ومشايخ القبائل بمحيط اللجان لاستقبال وحث الناخبين على المشاركة وقيام الشباب بتنظيم الطوابير وتسهيل وصول الناخبين للجان.

وشهدت لجان مدينة السلوم الحدودية ومدينة برانى ومدينة النجيلة وقراها، إقبالا متزايدا منذ الصباح، كنا شهدت قرية القصر اصطفاف الناخبين أمام اللجان.

كمل تشهد المدن الشرقية للمحفظة، الضبعة والعلمين والحمام إقبالا كبيرا، من الأهالى والعاملين بالمشروعات الكبرى بالساحل الشمالى، حيث خصصت لهم 11 لجنة للوافدين بواقع 8 لجان بمدينة العلمين ولجنتين بمدينة الحمام ولجنة بمدينة الضبعة.

وتعمل الأحزاب والنشطاء والنواب على حشد المواطنين، وتنظيم عمليات الدخول للتصوت، ومساعدة الناخبين فى معرفة لجانهم، وتوفير وسائل انتقال لهم.

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطي) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.