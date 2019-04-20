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صور.. غلق باب التصويت فى اليوم الأول للاستفتاء على التعديلات الدستورية

السبت، 20 أبريل 2019 09:10 م
صور.. غلق باب التصويت فى اليوم الأول للاستفتاء على التعديلات الدستورية غلق باب التصويت فى اليوم الأول للاستفتاء على التعديلات الدستورية
كتب إبراهيم قاسم – هدى أبو بكر - تصوير أحمد معروف
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أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين ابراهيم، منذ قليل، فى تمام التاسعة مساء، انتهاء اليوم الأول من تصويت المصريين فى الداخل خلال الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وغلق باب اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية مع السماح لأخر ناخب يتواجد داخل الحرم الانتخابى من التصويت.

غلق باب التصويت (3)

وأكد المستشار محمود حلمى الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، إن رؤساء اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية والموظفين المعاونين لهم تأكدوا من خلو الحرم الانتخابى من أى ناخب يرغب فى الإدلاء بصوته فى الاستفتاء، وتم إعلان انتهاء اليوم الأول من أيام الاقتراع المحددة، وإغلاق صناديق الاقتراع على نحو ما حددته الهيئة الوطنية للانتخابات من إجراءات، ووضع الشمع الأحمر على الصناديق ومهرها بالأختام الرسمية.

وقال "الشريف" إن الهيئة تابعت اليوم الأول من تصويت المصريين فى الداخل والذى يستمر على مدار غدا وبعد غد لحظة بلحظة، من خلال التنسيق مع رؤساء المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن الهيئة خلال اليوم الاول تلقت عددا من شكاوى المواطنين غير المؤثرة على سير عملية الاستفتاء، ومعظمها يتعلق بالسؤال عن أماكن اللجان، وأخرى عن تأخر فتح عدد من اللجان لمدة دقائق، ووجود كثافة بين الناخبين فى بعض اللجان.

غلق باب التصويت (1)

وأوضح "الشريف" أن اليوم الاول للتصويت شهد إقبالا كثيفا على كافة اللجان على مستوى المحافظات، كما شهدت اللجان فى اليوم الثانى من تصويت المصريين بالخارج كثافة فى عدد من السفارات والقنصليات المصرية فى الخارج خاصة فى الدول العربية ومنها الكويت والسعودية والامارات والبحرين .

وأشار الشريف إلى أن عمليات التصويت ستستمر حتى يوم 22 أبريل على أن تتم بعدها عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية أمام وسائل الإعلام والمنظمات المحلية والدولية المتابعة للاستفتاء والتى ستقوم بدورها بارسالها إلى اللجان العامة التى ستقوم أيضا بتجميع النتائج وإرسالها للهيئة الوطنية للانتخابات – الجهة الوحيدة المنوط بإعلان النتيجة رسميا- تمهيدا لاعلانها فى مؤتمر صحفى عالمى .

غلق باب التصويت (2)

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.

 

 

غلق باب التصويت (4)
 

 

غلق باب التصويت (5)
 

 

غلق باب التصويت (6)
 

 


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