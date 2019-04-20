صور..غرفة عمليات ديوان محافظة الأقصر تتابع عملية التصويت بالتعديلات الدستورية

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة سير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمحافظة الأقصر، فتح وانتظام اللجان الانتخابية البالغ عددها 190 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، وذلك فى تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الأول للاستفتاء، الذى يجرى على مدار ثلاثة أيام بداية من اليوم حتى الاثنين 22 أبريل.

ومن جانبها باشرت غرفة عمليات المحافظة الرئيسية برئاسة محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، أعمالها لمتابعة أعمال الاستفتاء وإزالة أى عقبات، حيث تم ربط غرفة العمليات الرئيسة بالغرف الفرعية الخاصة بمجالس المدن والمديريات والقطاعات الخدمية لمواجهة الطوارئ على مدار الثلاثة أيام المقررة للاستفتاء.

يذكر أن عدد الناخبين الذى يحق لهم التصويت على مستوى محافظة الأقصر يبلغ814586 ناخبا، ويبلغ إجمالى المراكز الانتخابية على مستوى المحافظة 171 موزعين على 190 لجنة فرعية، تشمل 31 لجنة بقسم شرطة الأقصر، و22 لجنة بمركز شرطة الأقصر، و9 لجان بمركز طيبة، و30 لجنة بمركز القرنة، و30 لجنة بمركز أرمنت، و68 لجنة بمركز إسنا.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.

متابعة غرفة عمليات الأقصر للتصويت على التعديلات الدستورية

متابعة غرفة عمليات الأقصر للتصويت على التعديلات الدستورية

متابعة غرفة عمليات الأقصر للتصويت على التعديلات الدستورية



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متابعة غرفة عمليات الأقصر للتصويت على التعديلات الدستورية

متابعة غرفة عمليات الأقصر للتصويت على التعديلات الدستورية