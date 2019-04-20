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صور.. عمال هيئة النقل العام بالقاهرة يشاركون فى استفتاء الدستور

السبت، 20 أبريل 2019 05:20 م
صور.. عمال هيئة النقل العام بالقاهرة يشاركون فى استفتاء الدستور عمال هيئة النقل العام بالقاهرة يشاركون فى استفتاء الدستور
كتب سيد الخلفاوى
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حرص عمال هيئة النقل العام بالقاهرة على المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث أدلى المئات من عمال الهيئة بأصواتهم فى عدة لجان بالقاهرة، كما نظما مسيرات للحث على المشاركة أمام اللجان.
 
عمال هيئة النقل العام بالقاهرة يشاركون فى استفتاء الدستور (1)
 
من جانبه أكد اللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أن الهيئة عملت وفق خطة مجدولة ليتمكن عمال الهيئة من ممارسة حقوقهم السياسية فى التصويت على التعديلات الدستورية، بحيث لا تتوقف خدمة الهيئة للمواطنين فى الشارع وفى نفس الوقت يتمكن العمال من المشاركة فى الاستفتاء.
 
وأضاف رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، لـ" اليوم السابع"، أن الهيئة وفرت اتوبيسات لنقل عمالها لمقر لجانهم الانتخابية.
 
ويتواجد بالقاهرة 679 مركزا انتخابيا تشمل 1388 لجنة فرعية بجميع أحياء القاهرة، بالإضافة إلى 44 لجنة عامة لأعمال فرز الأصوات، وعدد من لهم حق التصويت على مستوى المحافظة 7,622,722 مليون ناخب . 
عمال هيئة النقل العام بالقاهرة يشاركون فى استفتاء الدستور (2)
 
كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً
 
والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
 
وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.
 
 
 
عمال هيئة النقل العام بالقاهرة يشاركون فى استفتاء الدستور (3)
 
 
عمال هيئة النقل العام بالقاهرة يشاركون فى استفتاء الدستور (4)
 
 
عمال هيئة النقل العام بالقاهرة يشاركون فى استفتاء الدستور (5)
 
 
عمال هيئة النقل العام بالقاهرة يشاركون فى استفتاء الدستور (6)
 
 
عمال هيئة النقل العام بالقاهرة يشاركون فى استفتاء الدستور (7)
 
 
عمال هيئة النقل العام بالقاهرة يشاركون فى استفتاء الدستور (8)
 
 
عمال هيئة النقل العام بالقاهرة يشاركون فى استفتاء الدستور (9)
 
 
عمال هيئة النقل العام بالقاهرة يشاركون فى استفتاء الدستور (10)
 
 
عمال هيئة النقل العام بالقاهرة يشاركون فى استفتاء الدستور (11)
 
 
عمال هيئة النقل العام بالقاهرة يشاركون فى استفتاء الدستور (12)
 
 
عمال هيئة النقل العام بالقاهرة يشاركون فى استفتاء الدستور (13)
 

 


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